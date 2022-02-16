美歐亞綠能在新年開工之際，發函給彰化地區環保團體，決定停止海堤外光電廠開發。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣芳苑天空步道到濁水溪口，多家業者覬覦開發，有業者帶頭停止海堤外開發，讓環團鬆了一口氣。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

業者申請蓋光電廠範圍，左側已經宣告不蓋了。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大城鄉西南角近百公頃國有地，業者申請興蓋太陽能光電廠，掀起拔河，環團要求保育海堤外的濕地，近日環團收到美歐亞能源公司來信表示，決議停止大城鄉海提外之太陽光電開發，僅保留兩個陸續光電案場，彰化縣環保聯盟開心業者帶頭示範，阻卻不當選址，並疾呼政府應儘速公告劃設國際級濁水溪口濕地。

美歐亞綠能在新年開工之際，發函給彰化地區環保團體，指出秉持永續發展理念，決定停止位於彰化縣大城鄉海堤物之區域開發，目前僅保留兩個陸域太陽光電廠案，及永堯能源與海精新能源。

永堯案場規劃裝置容量為50MW，選址位於農委會設定之嚴重地層下陷區域，而海精新案場則採納各方建議，經內政部審酌後，最終修正原申請方案，放棄海堤外區位開發，開發面積則由原先99公頃減至海堤內28.3公頃。

美歐亞律綠能表示，期能藉此重申經營理念，響應綠能發展及能源轉型政策，為地方及環境創造最佳效益，確保再升能源案場與環境、生態、動物棲地及周邊社區永續共存。

彰化環保聯盟總幹事施月英表示，新春收到這封新年展望信，非常、非常地開心，芳苑天空步道到大城間廣袤海域，多家業者覬覦開發，讓人憂心忡忡，這封公開信，業者認同了保育環境的重要性，意義更有示範作用，阻卻了其他不當申請，環團立場「不反對再生能源，反對的是選址不當的再生能源」。

環團進一步指出，橫跨大城鄉與芳苑鄉潮間帶統稱濁水溪口濕地，是全國僅存最原始、最完整、生物量最豐富，最寬廣還達5公里的泥黏質潮間帶，也有全國僅存用牛車採集牡蠣的特有產業文化，內政部營建署的濕地審議會議是評鑑全國第一名國際級的濕地，全國也有7萬多人願意以環境信託方式花錢買下，守護這片珍貴的濁水溪口濕地，透過這次轉折，政府應儘速公告劃設國際級濁水溪口濕地，守護彰化國寶濕地。