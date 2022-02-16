大多數人在選擇工作時都會將自己通勤是否方便納入考量，然而並不是全部的人都會有這樣的想法，一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》上氣憤發文表示，自己的小姑不會任何交通工具，卻硬要在台北上班，搞的每次都需麻煩家人專車接送，讓人妻直接氣炸的是「以前有空好心載她幾次，現在全家都習慣？」貼文一出，也引來網友不停的炮火攻擊。

原PO在臉書上表示，「廢物小姑硬要去台北上班，搞得自己很窮又廢」，且駕駛任何交通工具的技能都沒有，每次上下班都須家人前去專車接送，「以前有空好心載他幾次，現在全家都習慣？覺得是應該，當他司機是責任！」原PO接著氣憤的表示，每次小姑要回家時，婆婆就詢問他們夫妻倆的行程，甚至開始情緒勒索要原PO夫妻載小姑回家，若拒絕就是不應該，只舉讓原PO怒喊：「自己的公主自己負責好嗎！」

原PO發文抱怨 (圖/截自臉書《靠北婆婆2.0》)

貼文曝光後，也引來不少網友的罵聲，認為小姑行為太超過，紛紛表示：「不會騎車不會開車沒關係，連搭大眾運輸都不會，就真的很廢了」、「叫她用走的，什麼都不會至少還有腳」、「叫她學會座大衆運輸吧！」、「叫她自己搭高鐵或客運好嗎？都幾歲人了？為什麼要製造別人的困擾呢？」、「Uber很方便，不然請她自己想辦法～」

網友怒轟小姑太公主(圖/截自臉書《靠北婆婆2.0》)

也有網友表示，還是原生家庭給的保護太大，讓小姑覺得家人的付出是理所當然：「自己養出來的公主，請自己負責；沒公主命就不要有公主病。」、「別載了，公主需要長大」的確，大家都是成年人了，上班的交通方式應要自己負責，而不是一味的靠別人幫忙。