烏克蘭今天表示，烏國國防部、武裝部隊及2家國營銀行網站遭受可能來自俄羅斯的網路攻擊，網站目前雖已陸續恢復正常，不過美國表示，美方和盟國正準備對此事做出回應。

路透社報導，基輔當局過去曾將類似行徑歸咎莫斯科當局，且自從俄羅斯開始在烏俄邊境附近集結超過10萬大軍以來，東西方之間緊張局勢升高，西方國家擔心俄羅斯打算攻擊烏克蘭，但俄羅斯極力否認。

烏克蘭當局今天通報的網攻類型稱為DDoS（分散式阻斷服務），不過攻擊規模無法立刻得知。

法新社報導，烏國最大兩家金融機構烏克蘭國家儲蓄銀行（Oschadbank）和普里瓦銀行（Privatbank）也遭受波及，兩家銀行今天稍後均已恢復服務。

國防部網站起初顯示「正在進行技術維護」的錯誤訊息，武裝部隊網站則跳出無法連線的訊息，不過後來也恢復正常。

烏克蘭文化和資訊政策部轄下的「戰略通訊和資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）透過聲明表示：「不排除侵略者利用骯髒的小伎倆，因為其侵略計畫並未以大規模方式執行。」

白宮今天表示獲悉烏克蘭遭遇多起網攻，且已向基輔提供支援，以調查及因應阻斷服務攻擊事件。

美國和歐洲官員今天都說，美國和其盟邦正準備回應俄羅斯發動網攻一事，報復行動的範圍或制裁將視網攻的嚴重程度而定。

美國總統拜登向媒體表示，華府正在和北大西洋公約組織（NATO）盟國及其他夥伴密切合作，要擴大防禦網路空間的威脅。

美、歐官員在要求匿名的情況下表示，西方資安專家認為烏克蘭網站遭駭一事是由俄羅斯執行，這並不令人意外。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）並未立即回應路透社的置評請求。