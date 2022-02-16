桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園祭出全國最優惠的「3免費2補助」配套措施，讓桃園市汙水接管成長比率居全國第一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市升格前汙水用戶接管普及率不但是六都之末也是全國各縣市倒數，升格後加速推動，以政府自辦及促參方式規畫12處汙水下水道系統，並規畫「3免費2補助」完整配套，在工程人員努力及市民配合下，今年1月全市共接管逾17萬戶，普及率以1戶4人計算從5.4％大幅提升至30％，6年來接管率成長將近5倍，成長比例全國第一。

水務局指出，「3免費2補助」為免費施作用戶接管、免費釐清土地界址、免費後巷環境改造、補助大樓汙水改管和補助住宅雨汙分流改管。

像是過去用戶接管，民眾得自行申請付費施作，1戶透天住宅申請及施工費約9萬元，但市民只要提供最小施工維護空間，1樓單側75公分、雙側150公分，就由市府埋單，且民眾不用親自往返地政事務所申請鑑界，每筆土地省4000元鑑界費，已有3575戶受惠，水務局更加碼推動後巷美化改造，許多髒亂環境彩繪後搖身一變成熱門打卡景點，截至目前已成功營造超過100條的美化後巷。

因應集合式住宅接管時，建物內部改管為重力排水及汙水處理設施廢除要自費，水務局也祭出全國最高的補助，每戶最高5000元。另也創全國之先，提供每戶最高5000元，協助住宅雨汙分流改管，減輕住戶負擔，提升民眾意願及用戶接管普及率。

水務局長劉振宇說，針對「集合住宅既有汙水處理設施廢除或改設」補助地區前2年全額補助，同時市府公告補助地區第3年起依實際施作費用補助50％，不分年度每戶最高5000元，統計2016至2021年累計共有9433戶完成撥付，補助金額達4568萬4357元，補助戶數占全市1.67％，全國補助金額最高。

劉振宇直言，早期建物常見混接情形，住戶得自行負擔建築物內部雨汙水改管，導致住戶接管意願降低，為鼓勵民眾配合汙水用戶接管，「住宅雨汙水分設」以位於用戶接管區域住宅為受理補助對象，非屬集合住宅及5樓以下集合住宅依實際施作費用補助，每戶以2萬元為限；6樓以上集合住宅依實際施作費用補助，每戶以5000元為限。

劉振宇表示，水務局於2018年成立汙水用戶接管總顧問團隊，服務超過400處大型社區，以專業的說明、引導與搭配市府補助政策，將社區內分歧的意見逐漸聚焦，共同為環境盡一份心力，不僅由市府遴選資深工程師，並成立專案委由10年以上汙水工程技師團提供民眾針對補助政策諮詢及客制化到府服務，手把手帶領民眾參與污水用戶接管領域，由設計規畫到施工及完工報竣等工作逐一說明並協助辦理補助程序。

劉振宇強調，汙水下水道工程為桃園市近年來重大公共工程之一，不僅改善環境衛生，更能提升生活品質，讓桃園市成為具有乾淨美麗河川水域環境及健康優質生活之現代化城市。「3免費2補助」配套措施不斷升級且擴大補助，歡迎市民朋友把握機會並踴躍申請。