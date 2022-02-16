大陸觀察者網16日報導，「朱易失誤」、「朱易摔了」，因先前賽事表現失常遭網路霸凌的華裔美人歸化大陸的滑冰選手朱易，15日在北京冬奧花式滑冰女子單人滑短節目比賽後，接受美國媒體採訪時，回應輿論提問表示，「不後悔選擇代表中國」。

在15日賽事中，朱易第一跳後內點冰三周跳因周數不足被降級，連跳也沒能接上，但她較好地完成了其他兩跳，並在最後一跳後補跳了後外點冰兩周跳，一定程度上彌補了基礎分的損失。最終，她獲得53.44分，排名第27位。

據《今日美國》當時時間15日報導，賽後朱易受訪時，回應此前網上的輿論時表示，「一開始，（評論）確實讓我有點受傷。」「當然，換一個角度看，我要努力把不足變成優勢。」

朱易坦言，在中國隊的運動心理學家的幫助下，她度過這段困難時期。

她回憶稱，起初回國，她就經歷過一段特別難的適應期。由於疫情原因，需要長期在隊裡封閉訓練，她有些不習慣。

但朱易強調，她不後悔選擇代表中國，她對美國和中國給予她的支持表示感謝。

這位19歲的姑娘希望，大家在上網發表對她的評論之前，能先了解清楚情況。「老實說，作為華裔美國人（Chinese-American），我認為雙方都有很多優點，要利用這個優勢。我會說英語和中文，當然，我的中文還需要改進。我回到這裡生活只有一年時間。我為自己是華裔而自豪。」

朱易還說：「我是一個普通的女孩，試圖活出她的奧運經歷，享受作為花式滑冰運動員的這段時間。」

公開報導顯示，在上周團體賽女單短節目中，朱易出現嚴重失誤。三個跳躍動作，一個跳空、一個在落冰時摔倒，僅獲得47.03分。賽後受訪時，她難掩沮喪，一度哽咽。之後，網路上的一些聲音也讓她感受到壓力。

報導稱，過了一周時間，在元宵節（15日）這天，來到現場的觀眾依舊熱情地為她獻上經久不息的掌聲，並喊出「朱易，加油」。雖然未能晉級自由滑，但戰勝了自己的朱易，顯然更加享受這場比賽，她在比賽結束後微笑著張開雙臂向大家致意，並露出了久違的笑容。

「今天的狀態比團體賽時好多了，自己也放開了，很享受比賽，所以最後自然地笑出來了。」朱易賽後說。

朱易接受中央紀委國家監委網站採訪時表示，代表國家出戰奧運是她的夢想，「對我來說，意義超級大，超級超級大。我之前去現場看了男單的自由滑比賽，看到金博洋的表現，感動到完全憋不住眼淚。對我們來說，這4年有過很多困難和挑戰，受過大大小小的傷，也會因為失落感到迷茫，想著我是不是就走到這裡了？在最苦最難的時候，支撐著我們的就是要代表中國參加奧運會的這種信念，隊友也給了我很大的支持和鼓勵，讓我重新找回自己。能夠站到這裡，我非常感恩。」

她還坦言，未來可能會選擇當一名花滑教練，「和我們的教練團隊並肩戰鬥，也想把國外高水準的教練請過來，一起努力幫助提高國內這個項目的實力和水準。只要想到可能會有小選手在這裡慢慢成長起來，最終代表中國站到國際大賽的領獎臺上，我覺得沒有什麼比這更讓人開心的了。」