市議員何文海今天與環保局環境設施大隊長蔡德一大，前往文山焚化爐會勘。（市議員何文海提供）

台中市議員何文海春節過後接獲住在文山焚化爐周遭民眾在社群留言反應，抨擊文山地區空氣瀰漫著一股惡臭，令人難以忍受，生活品質大受影響；附近居民質疑焚化爐是否故障因而排出廢氣，或又有不肖人士隨意焚燒垃圾。環保局環境設施大隊長蔡德一說，將加強機動消毒除臭，四月底前會全部移除。

文山焚化爐周圍的民眾陳情說，農曆春節期間，連續假期他們就飽受臭味籠罩，尤其隨著陣風飄散，更讓人聞之欲嘔；春節過後，臭味更變本加厲，只能終日門窗緊閉，昔日的南屯區為何如今會變成臭味薰天？難道市府都沒有治本的解決辦法嗎？

何文海今天與環保局環境設施大隊長蔡德一大，前往文山焚化爐會勘。蔡德一表示，近日空氣發出惡臭原因，其實是來自焚化爐歲修與過年垃圾大量累積，因焚化爐無法及時消化，故將垃圾堆置在暫時存放區，要將垃圾運送清除時，需挖開暫存區的垃圾攪動。

蔡德一說，因攪動時造成存放一段時間的垃圾臭味大量揮發，又隨風向飄動，導致文山地區民眾不時會聞到垃圾惡臭味；未來會加強暫置垃圾的消毒，並在四月底將暫置垃圾全部移除完畢；環保局除目前每天會消毒除臭一次外，只要有異味就採機動消毒除臭。

何文海指出，文山焚化爐從1991年啟用至今，已間隔30年，歷經縣市合併，當地人口密度早已大幅提高，不同於以往時空背景。當地大樓如雨後春筍林立，民眾希望健康議題能被市政府重視，除焚化垃圾產生的空汙問題外，囤積待燒的垃圾也會產生異味造成居民生活品質大打折扣。

何文海強調，台中市的垃圾問題多年未解決，每次都把歲修當作垃圾堆積的藉口，對文山地區附近的居民十分不公；強烈建議市府將焚化爐遷移至適當的地點，才是解決問題的根本辦法。環保局說，議員的建議將納入規畫考量。