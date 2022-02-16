烏克蘭與俄羅斯之間的衝突越演越烈，引起世界各國關注。來自烏克蘭、現居台灣的正妹佳娜過去曾拍片揭密兩國的關係，她也提到自己本來今年冬天想回家看看，但媽媽卻拒絕說，烏克蘭現在要求女生也得去當兵，怕她回來會被抓去，因此讓她在台灣好好生活就好。

烏克蘭正妹佳娜近日在YouTube上傳影片分享，烏克蘭與俄羅斯之間的紛爭，其實是從8年前的克羅米亞事件開始的，當年這個城市突然變成俄羅斯的，讓許多烏克蘭人不明白，後來又接連出現2個城市不承認自己是烏克蘭，想要當俄羅斯的國家，而俄羅斯也趁機煽動這兩個城市說它們是獨立的，因此現在兩國之間的關係十分緊張，戰爭幾乎一觸即發。

佳娜透露，當她使用俄羅斯文查詢相關新聞，結果找到的文章幾乎都說是烏克蘭的錯，而它們只是想要保護大家才反擊；後來她改用烏克蘭文搜尋，結果卻截然不同，烏克蘭人普遍都覺得是俄羅斯莫名奇妙吞掉它們的土地。面對這樣的狀況，她當然也很擔心自己的家人，而她原本預計今年冬天要回烏克蘭探親，但卻遭到媽媽拒絕。

佳娜表示，烏克蘭與俄羅斯的狀況有些嚴重，就連女生都可能要去當兵，因此媽媽很擔心她若選在這個時候回家，可能會被抓去當兵，所以拜託她不要回去，讓她在台灣好好生活就好，他們在烏克蘭也會好好保重自己的，不要擔心。

佳娜也說，媽媽告訴她「烏克蘭的銀行現在大爆滿」，因為大家擔心戰爭如果發生，烏克蘭的錢就沒有價值；另一個是很多人急著屯糧，因為很久以前打仗的時候，大家都沒東西可吃。對此，烏克蘭總統也拍片安撫民心，只有兩個城市會較嚴重，一般烏克蘭人應該不會受影響。

佳娜也分享自己對於俄羅斯人的看法，其實在台灣她遇到的俄羅斯人普遍都很好，但她也曾在台灣被俄羅斯人欺負。當時她去了一間俄羅斯人開的餐廳吃飯，結果進去以後發現大家都是俄羅斯人，只有她是烏克蘭人，老闆就請她喝了一瓶「來自俄羅斯克羅米亞的酒」，結果整個餐廳哄堂大笑，讓她非常不爽。

佳娜接著說，後來她曾與一個俄羅斯女生錄影，對方在節目上竟然說「烏克蘭就像是俄羅斯的鄉下」，讓她聽了很不開心，因為這兩個明明就是不同的國家，怎麼能夠這樣比較，讓她聽了非常無言，而很多俄羅斯的朋友看到電視播出後，也紛紛來向她道歉。

佳娜也說，無論如何她都希望不會戰爭發生，因為打仗真的很可怕，會有些人無家可歸、有些人沒有食物可以吃，最後她也希望俄羅斯與烏克蘭的人，可以彼此尊重對方的文化，也很感謝那些傳訊息關心她的朋友，希望一切可以快點結束。