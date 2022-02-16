財政部北區國稅局表示，部分月子中心會使用米酒水，近期民眾也詢問米酒水要不要課菸酒稅？答案是依酒精濃度而定，若未超過0.5％免課菸酒稅，僅課貨物稅；但如果超過者則須課菸酒稅。

依菸酒稅法第2條第3款規定，酒係指含酒精成分以容量計算超過0.5％之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品。因此米酒水之酒精成分如未超過0.5％，非屬菸酒稅法所稱之酒類製品，免課徵菸酒稅；反之，若酒精成分已超過0.5％，應課徵菸酒稅。

國稅局也指出，米酒水酒精成分如未超過0.5％且內含固形量總量未達內容量18％，雖不用課徵菸酒稅，但仍屬於貨物稅條例第8條第1項第2款所稱之其他飲料品，應課徵貨物稅；產製廠商如欲生產酒精成分未超過0.5％米酒水，應於開始產製前先向所轄國稅局辦理貨物稅廠商及產品登記，並依規定之期限申報及繳納貨物稅，以免受罰。

※工商時報提醒您：未成年請勿飲酒，喝酒不開車。