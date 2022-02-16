爭取比別人站在更高的起點。全球人壽16日宣布，開始招募其第八屆儲備幹部（MA），尋找積極、正向、創新、高度企圖心、具抗壓性及協調能力佳，且中英文流利（TOEIC700分以上）、具碩士學位者，一旦錄取將有為期24個月的輪調與培訓期，小菜鳥就可跟公司高階主管一起執行專案，考核過關者一般都是主任職級，將比一般新鮮人更快升遷。

全球人壽先前六屆MA都已完成培訓，最早一屆MA學長都在全球「成家立業」，即結婚生子、成為部門幹部（副理級），去年招募的第七屆MA將進入第二年的培訓期，今年預計再招募五位新MA。

各金控、銀行、壽險公司等金融機構目前都在積極招募MA，即希望預訂優秀人才，一開始就在自家培訓、各部門歷練，以成為新世代的接班人，MA錄取門檻會比一般職缺高，且多安排有多關面試，但一經錄取，薪資待遇也比一般職缺高，最重要的是培訓過程各公司多會安排「導師（mentor）」或與高階主管直接共事，並有跨部門輪調、外派機會等，比一般新人有更多機會、升遷也較快。

全球人壽表示，因應產業趨勢，將招攬更多金融保險、數理統計、行銷、財務相關背景的多元人才加入，且希望MA能將不同思維、見解和創意帶入全球人壽。

全球人壽的MA培育輪調計畫為期24個月，在履歷篩選及三關面試過關後，預計今年7月到職，加入後第一個月將是基礎培訓課程，即認識公司組織與產業知識，建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；第二個月到第24個月將是商品企劃、業務通路、行政服務、數位行銷等共通性輪調及安排專業性輪調，全球人壽強調輪調期間不但有機會參與跨部門專案計劃、與高階主管共事學習經驗，全球也將協助MA取得專業證照，24個月培訓完成後，依評鑑考核結果及組織需求分發派任部門。

全球人壽去年招募的MA恰巧遇上新冠肺炎第三級警戒，壽險業積極推動遠距投保等，強調可更近距離參與產業變化、重大會議等，可比其他新人學到更多。