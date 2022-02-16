我以最能凸顯鑽石光芒的主題來創作，星星、十字架，大小不一、垂墜而下的鑽石瀑布，還有光芒四射的太陽。──香奈兒女士於1932年

繼去年No.5系列頂級珠寶在全球掀起搶購熱潮之後，大家莫不引頸期待今年香奈兒 (CHANEL)的年度珠寶主題會是什麼？如今答案終於揭曉，香奈兒宣布2022年珠寶主題將是《1932》，並搶先釋出一件Allure Celeste藍寶石項鍊作品，以藍寶石詮釋繁星圍繞的藍色地球，並以鑽石詮釋劃過夜空的彗星，頌鑽神秘宇宙之美。

1932年，香奈兒女士（Gabrielle Chanel）在全球經濟大蕭條之際創作了《Bijoux de Diamants》系列鑽石珠寶，在價值混亂崩毀的時刻，她洞悉了鑽石珠寶永恆不滅的真正價值，她說：「我選擇鑽石，是因為它以最小的體積，蘊含最大的價值。」

香奈兒女士以熠熠閃耀的彗星、月亮與太陽為靈感，打造璀璨奪目的鑽石作品，並且在設計上融人更多貼心的巧思，如一件開口式設計的彗星項鍊，不讓珠寶成為女人的錮桎，賦予女人身體的自由。

Allure Celeste藍寶石項鍊，主石是55.55克拉的藍寶石，猶如被月亮圍繞的美麗地球。（CHANEL提供）

90年後年的今日，香奈兒重現昔日《Bijoux de Diamants》系列鑽石珠寶的奢華璀璨，並傳承昔日香奈兒女士賦予女性身體自由的精神，打造《1932》頂級珠寶系列作品，透過一趟超越空間與時間的旅行，向星球的環繞與宇宙星體的運作致敬。

香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguereau從傳奇原創中，汲取出經典天文意象、純粹線條與解放身體自由等元素，他說：「我想要重現1932年的本質精神，透過包含彗星、月亮與太陽等三大符碼來忠實傳達設計理念，讓宇宙萬物都閃爍獨有的光芒。」

其中最具代表性的作品，是一件名為Allure Celeste藍寶石項鍊作品，字面直譯即是「迷戀天際」，主石是一顆重約55.55克拉深遂緻藍的橢圓形切割藍寶石，在鑽石圍繞之下閃耀光芒，猶如在宇宙繁星照耀之下的一顆藍色星球，也就是我們所在的地球，璀璨奪目，另有一顆重約8.05克拉Type IIa DFL的梨形切割鑽石，則化作劃過夜星的彗星，閃耀無與倫比的華麗燦光。

香奈兒珠寶創意工作室設計總監Patrice Leguereau的手繪稿與Allure Celeste藍寶石項鍊成品。（CHANEL提供）

該作品為可轉換式珠寶，彗星上有個可拆卸的造型光圈，可作為胸針佩戴，中間一排鑽石可拆卸下來纏繞成手鍊，並且縮短項鍊的長度，藉此向1932年香奈兒女士的珠寶創作致敬。

香奈兒女士在1932年全球經濟大蕭條之際，舉辦《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶作品展。（CHANEL提供）