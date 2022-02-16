摺疊手機開始量產出貨，為軸承廠兆利(3548)今年營運添助力，兆利表示，摺疊手機是今年營運主要成長動能，但還是得看客戶銷售而定，公司努力今年能比去年好。

兆利軸承產品主要應用在NB及LCD Monitor等PC相關週邊產品，近幾年公司努力擴大產品應用面，包括：摺疊平板/折疊手機及健身器材的Monitor，目前摺疊手機已開始出貨大陸手機品牌廠，健身器材Monitor主要客戶為Peloton等。

全球摺疊智慧手機市場在三星、華為等品牌大廠積極推廣下，銷售量逐年上揚，根據研調機構DSCC最新報告，2021年全球摺疊手機出貨量約900萬至950萬支，預估今年全球摺疊手機總銷量將首度超過千萬支大關、達1750萬支，年增率超過1.3倍，再寫新猷。

看好摺疊手機前景，國內軸承廠新日興(3376)、奇鋐(3017)轉投資的富世達(6805)及兆利(3548)均積極佈局，不過，目前以富世達及兆利跑得比較快，已有實質業績貢獻，由於兩家公司是大陸智慧型手機品牌廠摺疊機供應商，隨著摺疊智慧型手機出貨放量，營運可望水漲船高。

為提升公司產品競爭力，兆利2021年資本支出逾4億元，擴大投資金屬粉末射出(MIM)及精密加工設備，導入更高端的加工設備、量測檢驗設備、CT-Scan斷層掃描設備、最先進的非接觸式光學粗度檢測儀、以及整合AI視覺辨識的機器手臂應用等，目前公司已有12條MIM燒結爐產線，公司也將視客戶需求在今年增添1到2條燒結爐產線；針對摺疊手機部分，兆利也將擴充摺疊機相關檢測及組裝設備，兆利預估，今年資本支出將維持一定水準，公司也計畫在3月進行募資，以因應未來擴產資金需求。

受到原物料價格大幅上揚，成本轉嫁不易、客戶缺料，以及摺疊機生產良率不佳等不利因素影響，兆利去年前3季合併毛利率下滑至15.65%，年減4.49個百分點，累計2021年前3季稅後盈餘為9470萬元，年減60.69%，每股盈餘為1.58元；累計2021年合併營收為74.46億元，年增34.27%，法人預估，兆利去年每股盈餘可望逾3元。

受惠於摺疊機等產品出貨暢旺，兆利1月合併營收為9.02億元，年增72.09%，兆利表示，今年NB看起來比去年保守，健身器材因全球疫情趨緩成長性受到壓抑，今年主要成長動能為摺疊手機，但還是得看客戶銷售而定，毛利率則須視摺疊機生產良率是否提升及產品組合是否優化，公司努力今年能比去年好。