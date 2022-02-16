歐洲議會一位議員周二表示，歐盟立法單位和成員國可能在今年底前，就手機、平板電腦等行動裝置的共同充電埠達成協議。此一提案此前遭到蘋果強烈抨擊。
歐盟執委會在10多年前首次提議一個單一充電埠構想，但遲在去年才提出立法草案。
歐洲議會推動此一議題的議員Alex Agius Saliba說，希望議會在五月能對他的提案進行投票，讓他在隨後能夠與歐盟成員國進行最終法案的溝通談判。因此在年底前完成立法是可能的。
該提案將產生廣泛影響，包括三星、華為等手機大廠將受影響。
Agius Saliba希望不只手機，電子閱讀器、筆記型電腦、平板、鍵盤、滑鼠、耳機、智慧手表、電子玩具等都可擁有單一的行動充電埠。而執委會草案的名單只有手機、平板和耳機。
Agius Saliba也希望執委會在2025年能統一無線充電系統，並且應該在法案通過後6個月生效和開始執行，公司必須開始調整其裝置產品，而不是再等2年。
蘋果已經提出警告，如果歐盟推出一個共同的充電系統，消費者被迫轉向新充電器，此將損害創新，並造成大量電子垃圾。
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