伊雲谷(6689)通過AWS金融服務能力認證（APN Financial Service Competency），至今已拓展至亞太14個據點的伊雲谷，疫情下仍不減其成長動能，大舉開闢海外市場，亦以雲端加值服務為多國達成數位化，甚至轉型的願景。於金融領域上，在台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓及香港皆有成功個案，更在今年受到AWS肯定，成為台灣首家獲得金融服務能力認證資格的雲端服務商。

AWS金融服務能力認證為AWS官方推出旨在認可能夠協助泛金融業者結合雲端服務的合作夥伴。從核心系統、資料管理及處理到風險管理與永續金融等面向，合作夥伴需在安全合規的基礎上，協助包含保險、線上支付、資產管理、跨國及本土銀行等泛金融業者，規劃及建置AWS雲端服務，並以系統化的流程與雲端最佳實踐，協助業者降低企業風險、改善詐騙偵測，在加速商業發展的同時減少合規成本。

伊雲谷已有多國實作案例，像是菲律賓聯合銀行將SAP核心系統搬遷上AWS，建置高穩定、高彈性的IT基礎架構，在節省30％總持有成本的同時將SAP系統的可靠度提升至99.7％；在亞太14個國家通用的新加坡支付業者 Reddot Payment其支援超過20種支付方式，透過重新設計雲端架構來加速數據處理效能，為例行作業程序節省75％的時間；而馬來西亞某跨國銀行為了因應疫情居家辦公而開始導入雲端虛擬桌面工具，為當地超過200位員工打造安全且穩定的連線，兼顧遠距工作及資訊安全；香港某資產管理公司則與伊雲谷數據團隊合作，針對重點投資關鍵字開發機器學習演算法來分析市場輿情與投資訊息，並以視覺化數據來分析及預測投資標的趨勢。