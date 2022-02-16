澳洲鐵礦砂大廠Fortescue Metals宣布，由於原材料與勞動力成本攀升，上半年獲利大幅縮水三分之一，該公司並宣布大舉調降期中股利，受此打擊，周三其盤中股價一度下跌4%，目前跌2.64%，報21.02澳元。

Fortescue Metals是全球第四大鐵礦砂公司，僅次於必和必拓、、力拓與淡水河谷。

為了遏阻Omicron變種病毒疫情而實施的封城與鎖國措施，使澳洲礦商在資源豐富的西澳州因為缺工而備感壓力。

Fortescue公布上半年淨利為27.8億美元，較前一年同期淨利40.8億美元大幅縮水了32%，但略高於分析師預估的27億美元。該公司表示，約一半成本都已經上漲了20%。

儘管如此，該公司仍然維持全年出貨、成本與資本支出預測不變。

執行長Elizabeth Gaines表示，我們的重點仍在於管控產業成本壓力，以及西澳州持續管制邊境所帶來的挑戰，我們將與西澳州政府與相關當局密切合作，確保能獲得所需的專業技能。

Fortescue宣布期中股利為每股86澳分，較前一年同期（每股 1.47澳元）大減。

中國致力於減少碳排，以及讓其債台高築的地產業放緩營建活動，導致大宗商品鐵礦砂價格重挫，與去年創下的歷史高點相比已經腰斬。

分析師預估今年鐵礦砂價格可望走穩，但和去年創下的高點相比仍將有一段差距。

必和必拓周二則表示，大宗商品價格還將持續陷入震盪一段時間，儘管需求和價格前景強勁。

Fortescue表示，其Iron Bridge磁鐵礦項目進展順利，預計將於今年12月投產。