基隆市文化中心成立數十年，內部除漏水，許多設施也有老舊問題，市府向中央爭取經費，翻修為美術館規格，去年6月封館整修，近日周邊工程鷹架逐步拆卸，露出整修後新風貌，明亮外觀引起民眾討論。文化局長陳靜萍表示，預計今年7月完工，再展風華。

文化中心1985年落成啟用，前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，成立至今已超過35年，不僅是全台首座文化中心，也扮演基隆藝文推廣的重要媒介，內部更設有市立圖書館及閱覽室，每逢假日會有許多在地學子、民眾前往學習。

陳靜萍說，因建物已長時間使用，有老舊及漏水等嚴重問題，市府向文化部爭取2億4000萬元經費，計畫重新翻修，包括文化中心場館整建升級、基隆美術館提升計畫，配合前年底開工的「演藝廳暨周邊裝修工程」，以美術館規格將文化中心1至3樓一併規畫成展場空間，保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢；4至7樓迴廊則整建為新的休憩空間。

文化中心去年6月封館動工，並使用帆布網遮掩，近日建物外圍工程逐步完工，建商趁雨勢稍歇的短暫空檔，開始卸下周圍工程鷹架，逐漸露出整修後新的風貌，亮麗外觀引發民眾討論。文化局表示，工程預計今年7月完工，未來將是具專業展場等級的美術館規格。

文化設施科長吳純明補充說明，文化中心其實經歷過多次小型整修，但各空間機能已無法整合相互串接，且相關設施備效能也逐漸老舊，影響民眾使用意願，這次爭取經費將針對文化中心整體空間進行大規模整修，其中演藝廳會更新座位、重新設計規畫舞台及梯間等。