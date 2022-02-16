香港特首林鄭月娥昨（15日）晚發表聲明表示，歡迎香港立法會財務委員會當日通過港府就第六輪防疫抗疫基金的撥款申請，並指示各相關政府部門盡快落實各項支援計劃。

港府14日正式提交申請撥款文件後，香港立法會財務委員會15日下午經過約四個半小時討論，迅速通過共270億港元的第六輪基金撥款申請。據了解，第六輪基金涵蓋48項計劃，估計支援對象將包括67000個企業，4萬輛交通工具的營運者和75萬名人士。

林鄭月娥表示，港府在中央全力支持和社會各界全面配合下，定當以堅毅的立場、堅強的信念應對挑戰，帶領香港走出「疫」境。她再次呼籲廣大香港市民在困難時期保持信心，支持港府的防疫措施，盡快接種疫苗，配合「疫苗通行證」在本月下旬推行，齊心抗疫。據悉，昨日上午，林鄭月娥出席香港行政會議前會見記者時表示，港府已採購逾1億套快篩劑，會先向高風險人士提供。