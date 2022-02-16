近日一名男網友拿著一枚10元硬幣到超商購物，沒想到結帳時卻被店員拒收，他一頭霧水「這個10元不能買東西嗎？」貼文釣大批網友回應，「這是88年發行的紀念幣」，更有人說網路拍賣已喊到一枚400元。

原PO 14日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，傍晚去超商買東西，結果店員將其中一枚10元硬幣退回給他，並說該硬幣太特別，希望他能更換一個，令他十分不解，「這個10元不就是一般的10元嗎？背面也有國字寫10元，不能拿來買東西嗎？」

根據他分享的照片來看，10元硬幣表面並非熟悉的梅花圖案，而是一堆硬幣，上方還刻著「中華民國八十八年」鑄造。

圖文曝光後，釣出行家留言，「這是真的硬幣啊！網路喊到一枚400元了」、「這個是真的10元，只是店員沒看過吧」、「我可以跟你換，這很值得珍藏耶」、「我還想要這個一直拿不到耶」、「可以用啦！只是多數人拿來收藏」、「店員真的不識貨」。

原PO看了網友的回覆才恍然大悟，並欣喜地說「原來這個硬幣不常見」，由於太多網友想拿其他硬幣和他交換，他則以要留做紀念回應。

該枚硬幣為新臺幣發行50周年紀念性流通10硬幣。（圖／翻攝自中央製幣廠網站）

根據中央製幣廠網站指出，該枚硬幣為新臺幣發行50周年紀念性流通10硬幣，正面上緣鐫「新台幣發行五十週年紀念年」及「1949-1999」，發行時間為88年6月22日。