高雄陳姓女子飼養一隻米克斯犬，前年5月陳女帶著愛犬到寵物美容店剪指甲，未料，過程中狗狗突然掙脫嘴套，咬傷龔姓美容師左臉頰，導致龔女毀容8個月無法工作，龔女向陳女提告求償33萬元，但法官認為犬隻剪指甲時，陳女配合龔女指令不斷安撫狗狗情緒，無奈還是發生意外，因此認定陳女無責，判龔女敗訴。

判決指出，2020年5月21日陳女帶著愛犬到某寵物店剪指甲，曾向龔女告知該米克斯犬比較凶，且是初次修剪指甲，龔女聽聞後，擔心犬隻無法受控，便請陳女和她的朋友幫忙抓住狗，並幫其套上嘴套。但該米克斯犬在修剪指甲時，仍不斷掙扎，後來更是直接掙脫嘴套，還朝龔女的左臉狠咬。

龔女臉部被犬隻咬傷後流血不止，緊急送醫救治後，發現龔女左眼皮巨大撕脫傷，併肌肉損傷及外傷性眼瞼下垂，龔女認為，修剪犬隻指甲時，陳女疏於注意隨時拉緊繫繩及為犬隻戴好嘴套，才導致她受傷且長達8個月無法正常工作，怒向陳女提告並求償醫藥費、薪資損失、精神撫慰金共33萬餘元。

高雄簡易庭審理時，陳女坦承愛犬在修剪指甲時傷人，但她也向法官強調，修剪指甲前，有明確告知愛犬狀況，並全程配合龔女指令安撫、固定愛犬，無奈狗狗還是咬傷人，不認為自己有責任。

而法官勘驗寵物美容店內監視器畫面，確實發現狗狗在剪指甲時，陳女和她朋友一直在旁協助，且陳女也有依指令幫忙協助防護，但狗還是不受控掙脫嘴套的束縛咬傷人，應屬於突發狀況，因此認定陳女無責免賠，判龔女敗訴，全案仍可上訴。