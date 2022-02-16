美國4歲女童佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis）2019年離奇失蹤後，紐約州警方14日在女童祖父家樓梯下的一個狹窄秘密房間找到她，綁匪竟然是自己的父母親。

美國4歲女童佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis）2019年離奇失蹤後，紐約州警方14日在女童祖父家樓梯下的一個秘密房間找到她，綁匪竟然是自己的父母親，警方形容囚禁地點相當狹窄、濕冷，國外網友看到照片後表示，女童的遭遇像極了哈利波特。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，佩絲莉的父母親柯克．舒帝斯（Kirk Shultis）及金柏莉．庫柏（Kimberly Cooper）在2019年失去佩絲莉及她的姊姊的監護權，在政府人員要帶走女童的那天，佩絲莉及父母都失蹤了。

紐約警方後續收到消息，指出佩絲莉就被藏在紐約州索葛提斯（Saugerties）鎮的祖父家中，並且在14日前往搜索，果真在屋內樓梯下方的秘密房間內發現佩絲莉及她的母親庫柏。

MISSING CHILD FOUND: Police say that 6-year-old Paislee Shultis has been found alive under a staircase in a home in New York after she was reported missing over two years ago. @sramosABC has details. https://t.co/WeApVzwOyM pic.twitter.com/TdiIdkxgl9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 16, 2022

索葛提斯鎮警察局長西納格拉（Joseph Sinagra）說，警方已經搜過這幢屋子好幾回，有時候會遭遇抵抗，有時候屋主又歡迎他們來搜，不過都沒有發現佩絲莉，警方始終相信女童就在屋子裡。

14日一名警探的鷹眼發現樓梯及台階上有東西，他們用手電筒照射後，發現階梯縫隙中探出一條毯子的一角，於是警方進一步撬開一階又一階的台階，發現樓梯下竟藏有「秘密房間」，隨後眼尖的員警又瞥見「一雙小腳」，這才終於找到失蹤2年的佩絲莉及她的母親。

警方形容佩絲莉被藏匿的空間相當「狹小、寒冷且潮濕」，畫面顯示這個狹窄空間堆滿凌亂衣物，裡頭的熊貓娃娃上頭也有不少汙漬。

Paislee Shultis, young girl missing since 2019, found alive https://t.co/nOVsYLjvFS pic.twitter.com/Zv7hLZgh04 — New York Post (@nypost) February 15, 2022

佩絲莉的父母及祖父隨後被逮捕。

These 2 kidnapped their daughter.

Then they hid her in a secret compartment under the stairs.



Police officers acted on a tip stating her location.

See something. Say something. #paisleeshultis pic.twitter.com/jCazXjkL4z — Rose (@901Lulu) February 15, 2022

警方說，已經6歲的佩絲莉身體健康、沒有大礙，唯一的問題是沒有上學，她目前已經和姊姊團聚，被安置在寄養家庭中。

和姊姊團聚當天警方為小佩絲莉買了麥當勞，她相當興奮，直言已經好一段時間沒有吃到麥當勞。

這起綁架案引發英美民眾憤慨，有網友痛批女童的父母應該被放狗咬，有人認為女童被監禁的地方根本不叫「房間」，直言她的遭遇根本是女版哈利波特，另外也有人不解為何她的父母親會失去監護權，認為是美國法院剝奪了這一家人的幸福。