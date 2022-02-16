美國4歲女童佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis）2019年離奇失蹤後，紐約州警方14日在女童祖父家樓梯下的一個狹窄秘密房間找到她，綁匪竟然是自己的父母親。

美國4歲女童佩絲莉．舒帝斯（Paislee Shultis）2019年離奇失蹤後，紐約州警方14日在女童祖父家樓梯下的一個秘密房間找到她，綁匪竟然是自己的父母親，警方形容囚禁地點相當狹窄、濕冷，國外網友看到照片後表示，女童的遭遇像極了哈利波特。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，佩絲莉的父母親柯克．舒帝斯（Kirk Shultis）及金柏莉．庫柏（Kimberly Cooper）在2019年失去佩絲莉及她的姊姊的監護權，在政府人員要帶走女童的那天，佩絲莉及父母都失蹤了。

紐約警方後續收到消息，指出佩絲莉就被藏在紐約州索葛提斯（Saugerties）鎮的祖父家中，並且在14日前往搜索，果真在屋內樓梯下方的秘密房間內發現佩絲莉及她的母親庫柏。

索葛提斯鎮警察局長西納格拉（Joseph Sinagra）說，警方已經搜過這幢屋子好幾回，有時候會遭遇抵抗，有時候屋主又歡迎他們來搜，不過都沒有發現佩絲莉，警方始終相信女童就在屋子裡。

14日一名警探的鷹眼發現樓梯及台階上有東西，他們用手電筒照射後，發現階梯縫隙中探出一條毯子的一角，於是警方進一步撬開一階又一階的台階，發現樓梯下竟藏有「秘密房間」，隨後眼尖的員警又瞥見「一雙小腳」，這才終於找到失蹤2年的佩絲莉及她的母親。

警方形容佩絲莉被藏匿的空間相當「狹小、寒冷且潮濕」，畫面顯示這個狹窄空間堆滿凌亂衣物，裡頭的熊貓娃娃上頭也有不少汙漬。

佩絲莉的父母及祖父隨後被逮捕。

警方說，已經6歲的佩絲莉身體健康、沒有大礙，唯一的問題是沒有上學，她目前已經和姊姊團聚，被安置在寄養家庭中。

和姊姊團聚當天警方為小佩絲莉買了麥當勞，她相當興奮，直言已經好一段時間沒有吃到麥當勞。

這起綁架案引發英美民眾憤慨，有網友痛批女童的父母應該被放狗咬，有人認為女童被監禁的地方根本不叫「房間」，直言她的遭遇根本是女版哈利波特，另外也有人不解為何她的父母親會失去監護權，認為是美國法院剝奪了這一家人的幸福。

文章來源：Paislee Shultis, young girl missing since 2019, found alive
文章來源：Girl, 4, abducted by her parents in 2019 after they lost custody is found ALIVE in secret makeshift room underneath staircase in Upstate NY home: Parents and grandfather are arrested

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