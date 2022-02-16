第四分局李德川副分局長的木雕作品-禪(蟬)風，令人嘆為觀止。（警方提供）

交通組警務佐龍富敏的刺繡畫作品，讓人驚豔不已。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局在情人節當天，舉辦文化藝廊開幕活動，現場展出的畫作均由第四分局警察同仁和三親等內眷屬親自創作，精選60幅饒富意義的畫作，種類繁多；舉凡書法字畫、木雕、水墨畫、油畫、水彩畫、攝影、刺繡都是參展作品，有別以往他單位的文藝走廊，令人驚豔且別具意義。

警方指出，第四分局這次文化藝廊開幕，期前規畫長達3個月的時間，為讓全體同仁有參與感，限定須由分局同仁或三親等內親屬創作為主，此作法意外大受好評，許多同仁紛紛拿出珍藏壓箱寶畫作參展，開幕活動會場，特邀請轄內民意代表、地方仕紳與會。

參展作品同仁親臨現場講述自己創作作品的靈感發想亦是一大特點，其中擁有深厚雕刻技術的李德川副分局長，提供數幅雕刻作品細膩刀工令人駐足讚嘆，媲美大師級水準。李德川表示，警察工作繁忙，常遇到許多突發狀況，唯有藉由雕刻，讓心情沉澱下來，紓解累積的緊繃壓力。

春社所副所長顏佑容述說初次油畫畫作時，將思鄉之情寄託畫中，終也如願從埔里調回南屯服務。交通組警務佐龍富敏提供早年於台北市保安警察大隊服務時，利用勤餘時間，仿照法國名家油畫作品-讀書的少女，以一針一線刺繡，耗費數月完成，藉這個活動將珍藏40年的回憶重現。

萬和宮董事長蕭清杰除讚賞藝廊插花擺設之美，也闡述他推動文化工作及萬和宮展場運作成功之例勉勵，與會民代也都上場稱讚鼓舞。現場警察同仁合奏音樂，在優雅的音樂襯托下，透過這場美的藝術饗宴，凝聚同仁向心力。

第四分局長許明耀表示，分局這次所舉辦的文化藝廊活動，也改變以往對警察機關鋼硬的刻版印象，提供作品種類之多，意外發掘許多警察同仁身懷絕技；藉此勉勵同仁在繁忙勤務之餘，找到紓解壓力的平衡點，才能圓滿警察工作。