大陸房地產發展史上，恐出現規模最大的一次「瘦身」。實際上，從2022年以來，包含陽光城、世茂、中梁、萬達、建發、融創、祥生等多家房企紛紛調整組織架構。除融創外，其餘房企均以裁撤、合併區域公司、減少管理層級、優化總部職能為調整方向。分析人士認為，在失去了土地紅利、金融紅利後，組織架構調整成功與否，將決定房企能否真正走進管理紅利時代。

建業集團董事長胡葆森近日在媒體溝通會上表示，整個行業提出來從資本紅利向管理紅利轉變的過程，開始自覺進行「體檢」，也調整超過一半的總部員工返回第一線，一些職缺也開始重新招聘。

據《21世紀經濟報導》舉例，中南置地、綠城、陽光城在去年10月進行區域公司的合併，佳兆業則裁撤成都、北京公司。值得一提的是，到2022年，中南置地和陽光城又進行了第二輪區域公司的合併。

而去年12月包含旭輝、新城控股、弘陽、碧桂園也著手對區域公司進行合併。其中，弘陽將10大區域縮編為7大區域；新城控股將住宅開發14個大區和商業開發4個大區，整合為10個大區；碧桂園則將區域公司由原來的106個縮減至65個。