政府連連打房，鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天指出，台灣房市去年在全球通膨壓力、游資豐沛、剛性需求高升、都更危老土地稀缺及資金置產保值等因素綜合影響下，平均房價漲了30％，面對政府今年將升息並持續祭出土建融管制及預售禁止轉手等打房措施，他擔心建築開發業的年獲利率僅剩3％，恐淪為「加工業」。

世界各國為因應新冠肺炎造成金融市場震盪、經濟活動停頓，各國推出大規模激勵性財政政策及貨幣政策來減少衝擊，大量印鈔撒幣挹注資金購債，像是美國投入六輪共5.54兆美元的經濟救助措施，而歐盟也有1.85兆歐元(2.2兆美元)，日本達20兆日幣，大陸也投入6.35兆人民幣，各國以購債或發放失業補助或生活津貼，企業利息補貼等紓困措施，緩解經濟衝擊，疫情造成的海運塞港，貨運延遲至少還要兩、三年才能解決。

國際經濟局勢受貨運影響，全球民生物資，原物料開始漲價，通膨浮現，美國過去一年來的消費者物價指數整體CPI上升 7.5％，創下自1982年，30年以來的最高水準，美國聯準會去年即透露今年將緊縮QE，調升利率，歐美資金流竄亞洲，也影響台股匯市與房市。賴正鎰說「通膨至少要在維持兩年！」

賴正鎰表示，國內物價不斷漲價，建材與工人成本高漲，國內維持低利與台商持續回流，為求避免通膨，不少人選擇買房保值，建商也大量購地推案，台灣房市創下近10年來推案與買賣棟數新高，房價也來到高點，六都中的台中市漲幅居冠，桃園與台南居次，高雄緊追在後，新北與台北因為無地可買，推案少，所以房價漲最少。去年全台房價平均漲幅約30％，其中，台中漲幅達100％，一般新推案的房價已漲到45萬元，桃園青埔也漲破40萬元，他預估今年應該會輪漲到雙北地區，可能將有一波較大的漲幅。

他表示，政府面對房市漲價快速，端出許多打炒房措施與囤房稅，央行與內政部已祭出四度出手打炒房，內政部今年初再度提出「預售屋新五規」，準備在下半年通過立法，限制預售屋轉手，要讓房市持續降溫。去年全台推案量突破1.8兆元，今年受到政府持續打房，預估推案量將降20％，只剩1.45兆元左右，呈現「量縮、價微揚」的格局。

對於政府打房一波波，短期內似乎還沒有縮手的趨勢，賴正鎰再度為房市相關產業的上下游業者請命，他說，建商與房產業都不希望房價再繼續漲上去，也支持政府穩房價的措施，但請政府不要一昧猛打房，而是應該要尊重市場機制。

他也強調，國內物價上揚，建築業的鋼材與工人都漲了一倍之多，漲幅驚人，希望政府能儘快開放民間營造業可以引進外勞，減輕板模或鋼筋綁紮等工人嚴重短缺的情況，此外還要控制物價，包括混凝土需要的砂石開採與水泥等的招標作業，應該設法穩定價、量。

他建請政府不能光把抑制房價上揚的壓力放在建商身上，他說，現在建商每年僅剩下3％利潤，都快活不下去了，政府打房搞錯方向，因提高稅金只會轉嫁成本給購屋或租屋者，應從地主等土地供給面著手，降低土地成本與房屋持有稅，才有可能真正將房價壓下來。