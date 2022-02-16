空手道好手辜翠萍今回到嘉義長庚醫院，感謝醫療團隊讓她愈戰愈勇。（呂妍庭攝）

辜翠萍今特別獻花給嘉義長庚運動醫學科運動醫學中心主任許維修。（呂妍庭攝）

辜翠萍今特別獻花給長庚神經外科醫師王定中。（呂妍庭攝）

2014年就贏得仁川亞運空手道金牌的好手辜翠萍，2019年底練習時左腳阿基里斯腱斷裂，原以為無法上賽場，經嘉義長庚醫院團隊施予手術，持續追蹤、監測術後情況，甚至導入醫療與運動防護協助，辜翠萍愈戰愈勇，今辜翠萍特地回到嘉長，感謝醫療團隊的協助，讓她有信心接下來的杭州亞運再度奪牌。

辜翠萍左腳踝傷疤明顯可見，透露當時練習到一半，突然聽到「啪」，一陣劇痛緊急就醫，執刀的嘉義長庚運動醫學科運動醫學中心主任許維修指出，辜翠萍受傷後，連夜轉到嘉義長庚就醫，評估後馬上進行韌帶重建手術，加上PRP增生療法，非常開心辜術後恢復狀況良好，更憑自己的努力，2年內得到很好的比賽成果。

長庚神經外科醫師王定中說，阿基里斯腱斷裂對運動員影響很大，像空手道攻擊的爆發動作就是從後腳跟開始，所以評估何時可以進行復健、訓練很重要，辜翠萍更是出乎大家意料，開完刀沒幾個禮拜就可以正常行走，幾次測試後，發現她的肌力和平衡很快就恢復到巔鋒期，最近一次測試數據，甚至比以前更進步。

辜翠萍今特別獻花給嘉義長庚院長楊仁宗、許維修和王定中，感謝嘉長運動醫學團隊治療和協助，讓她順利回歸，連續拿下2021年新北全運會金牌和亞錦賽銀牌，後續還要挑戰今年杭州亞運，希望再為台灣奪牌。

楊仁宗表示，常年在高強度、高壓力訓練環境下不免讓選手們身心疲憊，並擔憂造成身體無法恢復損傷，「長庚運動醫學整合照護計畫」除安排防護員協助避免運動傷害防護與醫療外，也安排接受心理諮商與營養諮詢，協助調整身心理狀態，讓選手們保持最佳狀態。

目前嘉長除持續與南投縣旭光高中空手道隊合作，更增加頂尖空手道選手如谷筱霜、胡鑫、詹心妤、石政中、黃俊賢等明日之星納入選手支持計畫，由長庚提供醫療與運動防護協助。南投縣空手道委員會主委許阿甘感謝長庚醫院董事長王瑞慧從2017年起啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，持續陪伴空手道隊的孩子們成長。