堪稱國內最大詐騙集團的「鴻源機構」負責人沈長聲，15日晚間驚傳在廈門的防疫旅館猝逝，享壽80歲，詳細死因待陸方相關單位調查釐清中。而他生前與邵氏女星施思有段4年短命婚，女方淡出螢光幕33年，日前被網友挖出中年的面貌，引起熱議。

施思本名雷秋施，1953年10月24日生於台灣中壢，年僅16歲就考進邵氏電影公司，以俠女的英姿出現在銀幕中，備受觀眾歡迎，邵氏因此打造她為「鄭佩佩第二」，逐漸奠定第一武俠女主角的地位。80年代施思返台發展，拍攝不少影視作品，像是《迷情》、《珍珠傳奇》等，更受到製作人周遊（阿姑）邀請，主演連續劇《飛燕驚龍》深受好評，演藝事業再攀顛峰。

施思是70年代一線女星。（圖／中時資料照）

不過，施思選在大紅之際閃嫁沈長聲，1988年兩人在密宗法王貝諾證婚之下結為夫婦，未料婚後沒多久就爆發鴻源案，施思瞬間成為鎂光燈捕捉的焦點之一，只好遠走他鄉，不再回台，這段婚姻也在1992年畫下句點。

1989年07月23日/沈長聲與施思。（圖／中時資料照）

據悉，施思離開演藝圈後，就致力於佛法，時常受邀演講分享所見所聞，2013年網路更流出一段施思成為佛學導師的1個半小時長片，當時60歲的她，臉部留下歲月的自然痕跡，不過氣質依舊落落大方，網友紛紛朝聖並留言：「夕陽無限好，只是近黃昏，施思大美女已經看破紅塵，70.80年代的時候真是絕代佳人」、「施姊姊最美的時期是演珍珠和飛燕以及電影林投姐那個時期最美，溫柔婉約，美麗佳人！而現在洗盡鉛華，一心修佛，現在是一位美麗的活菩薩」、「雖然已經六十多歲施思還是這麼漂亮美麗」。