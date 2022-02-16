元宇宙、NFT、生物科技近年引領著「美麗新世界」的想像！如果以科技的角度重新演譯創世的母體狀態，生命與環境將會展現出什麼樣貌？台北當代藝術館（當代館）以希臘神話生命起源的「蓋婭」為命題，邀集國內外14位藝術家，在編碼與生物演化間，勾勒新的世界與生態。

《蓋婭：基因、演算、智能設計與自動機＿幻我；它境》由沈伯丞擔任策展人，作為當代館20周年系列的壓軸展，讓藝術與科技在當代藝術中碰撞，沈伯丞說：「科學提供的是真理的事實，藝術則提供真理的意義」在他看來，科學知識被藝術家應用後，讓程式語言不只是工具，而有更深刻乃至於審美的意義。

「《阿凡達》演的都是真的！」沈伯丞以布雷格．布洛斯的螢光攝影作品指出，花卉植物實則在某些光線下，可發現它們傳達生物能量，植物也能和植物乃至動物溝通。同樣思考自然、文明，長期以自然生態為創作核心的胡安．薩摩拉，作品《氣態文化》從世界各城市采集微生物培養，並將微生物聚落群點轉化成音符，演奏出不可見的生命之音；《樹棲》在展場地面上以土壤排成QR Code，掃描後會發現一棵曾捷息市中心的樹木，卻因開發而被砍伐，最終它曾存在的紀錄，僅存於數位雲端。

曾獲2017年林茨電子藝術傑出作品獎的保羅．汎諾斯展出的《美國計畫》，設計了一個狀似噴泉的容器，藉以蒐集唾液樣本，意味著運用DNA分析，從個人隱私到商業乃至國家安全都有可能被操控；台灣藝術家吳梓寧的《網路後世--》異曲同工地以基因為創作起點，思考若一開始基因就能選擇，人類進化又會是什麼樣貌？然而吳梓寧刻意將其他物種基因也加入，也結合了東方文化對於投胎轉世、輪迴的思考。

藝術創作若不只於審美，而是結合程式、數據會是什麼樣的面貌？藝術家黃新《100HEN-NOT WITHOUT YOU》撈取NFT作品持有人名字、頭像，根據作品數量改變格子大小；《綻》則是每當線上有NFT賣出，作品影像就會綻放煙火。

被台灣NFT藝術家奉為偶像的麥特．德洛里耶《子午線》更是極至地以編碼所發展出的演算法，完成看似美麗地景的藝術作品，沈伯丞指出：「當程式編碼取代畫筆，藝術結合科技也帶來更多可能的美麗新世界！」