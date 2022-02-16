宏都拉斯法院下令逮捕上月卸任的前總統葉南德茲後，葉南德茲向警方自首，他今天戴上手銬、穿著防彈衣走出家門。美國指控葉南德茲涉協助販毒，要求將他引渡到美國受審。

宏都拉斯最高法院今天稍早指派一名法官，負責審理美國的引渡要求。基於安全理由，這名法官姓名未被公開。

法院發言人杜華德（Melvin Duarte）告訴記者，法官對葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）發出逮捕令。

葉南德茲矢言與國內司法當局合作，他在上傳推特（Twitter）的一段影音中說，自己已準備好，且是自願與司法機關合作，他會勇於面對，並為己辯護。

一名要求匿名的宏國官員昨天向法新社證實，華府已要求引渡葉南德茲至美國受審。與此同時，數以百計特警人員包圍葉南德茲住處。

現年53歲的律師葉南德茲擔任過兩任宏國總統，在位8年，上個月才剛卸任；美國檢察官指控他涉嫌協助走私毒品到美國。

葉南德茲的律師拉米雷斯（Hermes Ramirez）表示，當局在葉南德茲住處外部署警力，已對葉南德茲人權構成侵害，這使葉南德茲無法與他的顧問接觸。