春櫻飛舞遊竹東！竹東河濱生態公園種植的櫻花已陸續綻放，鎮公所26日將舉辦第一屆「竹東親子健行賞櫻趣」活動，預定1500人參加，鎮長張順朋指出，因應疫情將分時段3個梯次在河濱公園健走，並有ㄅㄨㄅㄨ小火車等活動，讓親子一同遊樂喲！

竹東河濱公園每天都有竹東民眾來此運動及溜狗休閒，鎮公所10多年前在公園中段區域種植2千多株的山櫻花、八重櫻及吉野櫻，在東西向橋下2公里長的無菸健康步道，已形成櫻花步道，每年2月櫻花盛花，都吸引不少遊客前來賞花拍照打卡。

張順朋表示，河濱公園櫻花預期在2月底會大爆發，為讓更多民眾愛上竹東，26日特別舉辦第一屆竹東親子健行賞櫻趣活動，讓民眾健走3公里，沿途賞花又健身，增進親子感情。

健行賞櫻在狗狗公園旁集合，預計有1500人參加，為避免群聚，將分3個梯次出發，個人組名第一梯次26日上午8時35分，第二梯次9時40分，第三梯次親子組10時40分，16日起在「竹東春櫻花海節粉絲專頁」開放網路報名。

活動會場將有小朋友最愛的ㄅㄨㄅㄨ小火車，是免費搭乘，手作玩藝體驗讓親子DIY「絹印圖畫本」和「彩繪面具」，分4個時段4梯次進行，每梯次限40人，18日將開放網路報名。

「櫻花躲貓貓實境解謎」則限定200組，每組1名小孩加1位大人，當天上午11時在服務台現場報名，參加親子完成任務可獲神祕小禮物，前25名完成者還加碼送米奇野餐墊。

另有「按讚打卡玩泡泡」、「填問卷送好禮」及肢體喜劇劇團等舞台精彩表演活動， 張順朋指當天將會採實名制，請參加親子都要遵守「戴口罩」，快快樂樂春遊竹東賞櫻趣。