補教名師高國華2010年與正妹教師陳子璇，被目擊在高速公路「極速喇舌」震驚外界，而這段被戲稱為「補教人生」的感情隔年「扶正」，陳子璇成了高國華的第三任妻子，沒想到曾經如膠似漆的感情竟生變，陳子璇近日po文透露選在情人節這天辦好了離婚手續，而當年高國華的正宮蔡郁璇，在前夫離婚的當天po文8字曝光近況，引發熱議。

當年高國華與陳子璇譜出戀曲時，男方是已婚狀態，曾擔任主播的蔡郁璇是他的第二任妻子，不料丈夫會選擇切斷多年夫妻情，在爆出公路喇舌事件後的1個月後跟蔡郁璇離婚，離婚不到1年又梅開三度，跟陳子璇結為夫妻，而這段婚姻在陳子璇到大陸從事補教工作時爆出婚變，直到前天正式離婚，結束10年夫妻情。

高國華、陳子璇選在情人節離婚，身為他的前妻，蔡郁璇的動態備受關注，就在同一天，蔡郁璇更新了臉書，貼出一張自拍照，寫下：「祝大家情人節快樂」，照片中，已經43歲的她皮膚光滑細緻，仍是貌美如花，對著鏡頭露出甜甜的笑，狀態宛若少女，完全看不出真實年齡，由於時機點湊巧，不禁引發網友關注。

蔡郁璇在高國華離婚當天貼文，簡單8字引發討論，而有人在這則圖文底下貼上高國華離婚的新聞連結，但蔡郁璇並未予以回應，事實上，蔡郁璇與高國華育有一女，推算如今已是18歲要上大學的年紀，當年高國華拋下母女倆再婚陳子璇，蔡郁璇曾因贍養費問題而與前夫對簿公堂，官司直到2020年才落幕，而離婚後的蔡郁璇，曾在科技公司擔任公關，之後轉戰直播圈，靠開播維生，因凍齡美貌，而圈了不少粉絲。