新竹市長林智堅16日中午接受網路媒體專訪，大力推薦衛福部長陳時中是民進黨下屆台北市長的最佳人選，而對於自己的下一步，林智堅則是強調，不論外界如何幫他規畫去哪裡？他在今年底的選舉只會做1個全力輔選的角色，破除其任何參選的可能。

林智堅今天中午接受網路媒體專訪，被問及在其宣布不會參選大新竹合併後的市長選舉後，未來不論大新竹併不併，新竹市下屆勢必都要推出新的人選，目前有人選了嗎？

林智堅對此表示，目前黨內確實已有多人表態有意參選，不過，民進黨內已成立選對會，未來選對會一定找到最佳人選且最強的候選人。

而對於他自己的下一步，有無可能到新竹縣或桃園市參選，林智堅表示，這幾年外界一直都在幫他規畫，但他不能說自己一定要去哪？或不能去哪？目前任期剩下300天，他只會繼續在新竹市全心服務。

林智堅同時強調，年底的選舉他會做1個全力輔選的角色。這也破除了外界猜測他可能到任何1個縣市參選的可能。

此外，主持人也問林智堅個人對於民進黨北北桃市長人選的意見，其中，對於台北市長人選，目前外界點名了陳時中與林佳龍等人。

林智堅認為，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在百年大疫中，表現令人肯定，尤其他的決策力、判斷力以及中央與地方的協調能力都讓人讚賞，他個人推薦陳時中是台北市長的最佳人選。