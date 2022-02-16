IC載板廠景碩(3189)2021年第四季及全年財報表現亮麗，並決議擬配息4.5元。多家外資出具最新報告，認為去年第四季營運符合或略優於預期，均維持評等及目標價不變，其中3家給與「買進」及「加碼」評等、1家維持「中立」，目標價區間維持255～400元不變。

景碩股價10日觸及228.5元後拉回213元盤整震盪，今（16）日開高後勁揚4.18％至224.5元，惟漲勢隨後因調節賣單出籠而承壓，截至午盤維持約1％漲勢。三大法人昨（15）日調節賣超達1349張，本周迄今合計賣超1040張。

綜合外資觀點，均認為景碩去年第四季BT載板需求雖因客戶庫存調整影響轉弱，但因ABF載板需求暢旺、且平均售價（ASP）提升優於預期，使整體營運及獲利表現穩健，符合或略優於預期。

展望2022年，因工作天數較少、BT載板及印刷電路板（PCB）需求季節性轉淡，景碩預期首季營收將季減7～9％，毛利率及獲利均有所下滑，但仍可望顯著優於去年同期。今年ABF載板供給持續短缺，公司預期營收可望逐季成長，全年成長逾20％、再創新高。

美系外資認為，由於高階應用需求續增，ABF載板供給至少至2025年將維持吃緊，儘管載板廠積極擴產，但產能增加幅度仍低於需求成長，預估整體ABF載板潛在市場規模將增至192億美元，2022～2025年複合成長率為29％，將推動景碩的長期營收及獲利表現。

短期而言，美系外資對景碩未來幾季ABF載板售價維持正向看法、BT載板供需維持健康、毫米波（mmWave）5G智慧手機及DDR5記憶體將成為今年需求主動能，長期將推動BT載板營收成長，維持「買進」評等、目標價400元不變。

第二家美系外資認為，由於ABF載板供給持續短缺，看好景碩今年ABF載板營收大幅成長，產能增加30～40％、平均售價增加10～15％，BT載板及隱形眼鏡營收均可望成長10％，預期全年毛利率將提升4.9個百分點，每股盈餘成長72％至14.76元。

美系外資指出，景碩今明2年ABF載板產能預計分別擴增30～40％及40％，高於產業的21％。受惠較低的本益比及2021～2024年獲利年複合成長率達49％，在台灣ABF載板同業中具吸引力，有望隨著獲利成長加速而獲得重估，維持「買進」評等、目標價350元不變。

第三家美系外資預期，景碩因BT載板及PCB需求季節性轉弱，首季營收估季減7％、年增28％，強勁的年增率主要由ABF載板需求和售價驅動。毛利率將季減至32％，但仍較去年同期22.1％增加近10個百分點，市場共識仍有調升空間，每股盈餘估約2.4元。

美系外資最新調查顯示，ABF載板需求能見性已達年底，BT載板能見度則約2～3個月，預期景碩今年營收將成長18％，主要由ABF載板年增39％、隱形眼鏡年增26％帶動，BT載板預估年增約9％，維持「加碼」評等、目標價300元不變。

歐系外資則保守看待，主要認為景碩今年營收預期成長約20％，低於預期的約30％。今年成長主要由ABF載板帶動，營收貢獻自去年的30％提升至今明2年的40％、50％，產能分別年增約40％、50％，平均售價分別年增約20％及近10％。BT載板營收則將持平。

歐系外資將景碩今明2年營收預期分別調降8％、5％，但基於產品組合更有利，將毛利率預期調升約2個百分點至33.6％、35.3％。每股盈餘預期雙雙調降4％至每股13.73、20.10元。由於今年大多數獲利成長預期已獲反應，維持「中立」評等、目標價255元不變。