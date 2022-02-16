滷蛋藏財富密碼？一名女網友表示，父親某天在公司吃便當，突然看到滷蛋上印有「神秘數字」65號，父女倆抱著好奇的心情，到彩券行買了尾數「005、006、065」三張刮刮樂，沒想到3張中2張，一共抱回7000元獎金，讓原PO樂歪，直呼「我已經請爸爸明天繼續買滷蛋便當！」

一名女網友14日在Dcard發文表示，她爸爸前幾天在公司吃便當，看到滷蛋上印有數字65號，爸爸忍不住心想：「最近蛋價上漲這麼厲害喔，連滷蛋都要押號碼！」，不過後來發現原來是便當盒上的壓痕所致，也就沒特別在意。

女網友表示，晚上她和爸爸去投注站時，因為爸爸買好幾期威力彩都槓龜，所以想換刮刮樂試試手氣，這時爸爸想起那顆65號滷蛋，於是兩人開玩笑的選了「005、006、065」這3組尾數的刮刮樂，竟意外刮中其中兩張，尾數065的200元刮刮樂，中了2000元獎金，尾數006的500元刮刮樂，也刮中5000元獎金，這神奇巧合讓她驚喜萬分，「不說了，我已經請他明天繼續買滷蛋便當」。

貼文引起熱烈討論，網友們紛紛表示「沒想到不止蛋價貴，蛋本身還帶財」、「這才是蛋變貴的原因」、「其實頭獎在056」、「真的太扯」、「500元那張（刮刮樂）也太多點中了吧」、「你知道的太多了」。