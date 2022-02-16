行政院近日公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真相調查報告」，並有「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」等結論。7位真相調查小組及2位真相調查報告撰寫團隊主持人今天再度聲明指出，納入『亞泥查無不法』的敘述不能作為族人取回土地的交換條件，也不能忽視調查報告要釐清的原住民族土地歷史不正義的基調。

聲明指出，亞泥自威權戒嚴時代的1973年進駐太魯閣開採，迄今五十年，法令繁複變遷、時效消滅已久、人證凋零、文件散佚各自解讀，撰稿團隊於兩百多頁報告力求呈現的，是時空更迭與政權交錯下的政商同盟結構，以及這當中最大的獲益者與受害者。但行政院以摘取片斷的方式，將這次真相調查的結論強調為「資料顯示，尚無發現不法」，十分令人遺憾。真相調查是事實和歷史文獻分析呈現，調查報告整體基調顯示的是清楚的不當與不義。

聲明提及，調查報告未提供給全體委員閱覽的第七章建議，納入『亞泥查無不法』的敘述不能作為族人取回土地的交換條件，也不能忽視調查報告要釐清的原住民族土地歷史不正義的基調。在部落行使採礦諮商同意投票前，由行政院召開記者會化約而成的調查結論，在未事先向部落族人充分說明調查報告內容前，被媒體大幅報導，已經造成一定傷害。

聲明指出，政委辦公室昨天引用本案報告書第178頁，表示『亞泥查無不法』是報告結論。這說法顯然誤植；行政院將報告中取得礦業用地核定過程，誤植且延伸到租用保留地過程，而且報告書其也指出「…整個過程中確有明顯且嚴重的程序瑕疵，且國家與亞泥公司兩者有不同程度的責任分擔…」，這樣的複雜論點，搭配其他分析，不認為能被簡化成行政院公佈的簡單結論。

聲明再指出，民國60年代的威權戒嚴體制下，要如此大規模佔用原住民土地用作開礦，不是亞泥一方可以做得到的，沒有行政機關的配合和決心是不可能達標的。報告書中提及要追究各級政府當時的行政瑕疵、且國家責任不低於亞泥公司，並未在行政院公佈的結論中被強調出來。國家與亞泥之「責任」，在公佈版本中被略嫌輕易的淡化成為國家／亞泥之「角色」，責任內容並未深刻去追究，這是另一可惜之處。

聲明表示，在行政院發佈真相調查報告新聞稿後，亞泥隨即大肆宣揚「還了亞泥一個公道」，亞泥開挖所造成的、被齊柏林導演拍下而震撼人心的龐大礦坑，從任何標準來看，都是對土地以及族人的傳統領域無可反駁的嚴重傷害。期待亞泥公司切勿沾沾自喜、自認無愧於土地與族人，亞泥理應更為謙卑面對、反省以往諸般即便真的是『查無不法』，卻難以逃脫不正義指控的種種為取得土地而進行的威逼利誘作為，繼而在過往錯誤上修正，期待有朝一日亞泥能夠成為自己口中「企業尊重原住民族的典範案例，亞泥絕對會信守承諾，善盡企業社會責任」的模範生。

聲明最後指出，有別於法院判決的內容，報告書藉由比較詳細的歷史回顧，提及當代原住民保留地登記及承租制度對於太魯閣族人土地權益之傷害、政商聯盟對於耕作權拋棄書及出租同意書內容及效果未盡以「族語」說明解釋之義務等癥結，這些並非完全屬於法律所能管轄的範圍，而必須銜接到當前原住民族的轉型正義方能有所突破，期待政府方承擔起過往威權體系所犯下的行政疏失責任，如果此刻已經難以追究，亦應謹記與財團的界線，平衡『礦為國有』與『原住民族土地與自然資源權利』的關係，落實變革礦業法強行開發等不義條款的承諾。