25歲前港姐陳楨怡（Celina），擁有精緻五官與纖細又高䠷的火辣身材，在2020年拿下港姐亞軍時，便以一雙長腿被媒體封為「長腿女神」，成為不少人心目中的女神。不過，堪稱超級發電機的她，近日卻遭人爆料不僅腳踏多條船，就連不少名人、歌手都拜倒在她的石榴裙下，而爆料的人竟然就是「小王」。

陳楨怡因為外表亮麗身邊經常有男子圍繞，而先前她雖對外承認有個圈外男友Andy，背地裡卻瞞著對方與37歲男歌手周子揚交往，甚至還被拍到兩人戀愛的證據，但陳楨怡都堅稱自己是單身，直到周子揚受不了才忍不住在情人節（2/14）大爆料。

港星周子揚日前踢爆前港姐陳楨怡批腿。（圖／微博@周子揚）

周子揚表示，除了自己與Andy之外，陳楨怡還與前天堂鳥成員Lincoln、何超蓮前男友黃俊豪、TVB力捧新人林正峰、韓國廣告男模、馮盈盈的女助手等5人關係匪淺，因為這些人的背景可以讓她有更多的工作機會，因此陳楨怡才會「積極腳踏多條船」，而他雖然很愛陳楨怡卻遭她冷落，痛心表示「兩人上次聯絡已是1個月前，關係難以確認」。

另外，周子揚還爆料，陳楨怡先前Lincoln的派對時，曾當著前港姐冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍以及她緋聞男友吳卓衡的面，與黃俊豪貼身熱舞，一行人還大肆的在現場吞雲吐霧，網路上甚至流出周子揚與陳楨怡曖昧的對話紀錄截圖，與她塑造出清純、清新的形象相差甚遠，一夕間人設崩塌，被香港媒體封為「女版韋小寶」引起網友熱烈討論。