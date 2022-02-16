特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下航太公司SpaceX日前傳出有40顆衛星受地磁風暴衝擊而摧毀，沒想到旗下另一間神經科學新創公司Neuralink也被指控，進行測試大腦晶片植入時，讓實驗猴承受極度痛苦，並有16隻猴子死亡，對此，Neuralink否認虐待動物，但坦承有8隻實驗猴因不同原因遭到安樂死。

Business Insider報導，非營利組織美國責任醫師協會（PCRM）發布超過700頁的驗屍報告與調查數據顯示，Neuralink的實驗猴進行大腦晶片植入計畫時面臨極大痛苦，且Neuralink所擁有的23隻猴子中，有16隻猴子死亡或被安樂死，僅7隻存活下來，但其中1隻失去部分手指與腳趾。

此外，Neuralink也被爆料，讓實驗猴在相當糟糕的環境生活，PCRM透過這些證據，要求當局調查Neuralink的實驗是否存在違法行為。

對於外界的質疑，Neuralink發聲明證實有8隻實驗猴已經安樂死，2隻是在計畫結束後為了取得關鍵數據死亡，另外6隻則是在因為併發症、設備故障及疑似感染等醫學建議而被安樂死。

先前SpaceX發射的衛星受到地磁風暴衝擊，有49顆衛星中有40顆遭摧毀，公司證實，由於大氣變暖使大氣阻力急升50%，部分衛星發射後無法順利維持在正確軌道上，脫軌的衛星進入大氣層後會燃燒銷毀，不會產生任何太空垃圾。