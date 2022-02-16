前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室祕書吳訓孝昨（15）日宣布參選新北市議員，即引發卓冠廷、江怡臻、葉元之、山田摩衣等藍綠新舊參選人隔空互嗆，今天戰火延續，葉元之再批民進黨雙標，現今社會是「綠能，你不能！」山田摩衣則反擊葉不實指控，用抹黑挑起對立。

國民黨葉元之與民進黨山田摩衣均有意參選下屆新北市板橋區議員，葉元之是首次爭取連任，山田摩衣則是初次參選。葉元之昨在卓冠廷稱「感覺在跟市府選」之後，先在臉書批卓雙標，並暗指山田摩衣運用立法院長游錫堃資源，山田摩衣則回應，絕對沒有收受游錫堃任何私下資源挹注。

葉元之臉書再批民進黨雙標。（翻攝自葉元之臉書）

葉元之今在臉書再批，板橋地方人士都在說，游錫堃利用立法院長的職務，透過全國性的公會，請板橋社團支持這位新人，當然包括尋找看板，立法院長都開口了，大家敢不借看板嗎？正國會卓冠廷批評侯家軍用市府資源參選，把自己講的多清高，但對正國會參選人用立法院長資源視為應該、理所當然。難怪網友會酸，現在台灣社會就是「綠能，你不能！」

山田摩衣今上午回應，經過正式澄清後，葉元之議員仍惡意指控游錫堃院長，對於這種不實指控，希望葉議員能夠提出明確事證，而非每次都用「地方傳言」這種黑函方式攻擊其他候選人。期望回歸市政監督討論本身，而非利用抹黑言論挑起對立，相信這並非選民所樂見。