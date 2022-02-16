據新浪科技報導，在nWayPlay官方交易平台上發現，目前已經發售的上一款冰墩墩數位產品，在二次交易時出現了大幅度的價格暴漲。以漲幅較大的北歐聯合北京2022吉祥物別針為例，原價99美元的產品，目前最低報價已達2000美元，最高報價88888美元，暴漲了近1000倍！但截至目前，這些偏高報價並無實質性交易進展。

本月12日開售的冰墩墩數位盲盒已經全部售罄，現在其NFT交易價格開始上升。據界面新聞報導，在NFT發行方nWayPlay提供的官方交易平台上，冰墩墩系列NFT價格大幅上漲，漲幅在5~20倍之間不等。

其中，冰墩墩系列NFT有多個版本，區分方式為不同的冰雪運動，包括高山滑雪、單板滑雪、鋼架雪車、冰壺、冰球、滑冰等等。目前，冰墩墩系列的NFT最低報價多在600美元左右，是發售價的6倍，而最高成交價格為1888美元，大約是發售價的18倍。

據報導，這組NFT由nWayPlay發行，nWayPlay是遊戲開發商Animoca Brands的子公司。此前nWayPlay已經發行了一款北京冬奧會主題的區塊鏈遊戲，名為《Olympic Games Jam： Beijing 2022》，在這款遊戲中玩家可以選擇自己的外觀，代表自己的國家出戰爭奪金牌，並贏取國際奧會官方授權NFT數字徽章。

值得注意的是，目前出現「冰墩墩NFT暴漲數千倍」的傳聞，其中有一定誤讀。在nWayPay的交易平台中，有人給冰墩墩NFT掛出了18888美元的高價，但這並不是成交價，而是賣方報價。所以在18888美元報價成交前，冰墩墩NFT暫未達到數千倍漲幅。