日本防衛省統合幕僚監部昨天（15日）連續發佈2份公告，宣稱中國海軍一架軍機和一艘驅逐艦接連穿越第一島鏈的宮古海峽，進入太平洋。日方分別派出戰鬥機和軍艦、巡邏機應對，日方同時發佈其拍攝到的陸軍艦、軍機圖片及航行軌跡示意圖。

日本防衛省稱，其中一份公告顯示，中國運-9情報收集飛機15日在東海和太平洋空域飛行，日本自衛隊緊急出動戰機應對。

日方發佈的軌跡示意圖顯示，這架運-9從東海飛越宮古海峽，進入太平洋水域上空，進行盤旋飛行後原路返航。

另一份公告顯示，日本海上自衛隊2月14日晚10點左右在宮古島西北偏北約440公里的水域，發現中國海軍131號052D型導彈驅逐艦「太原艦」正向東南方向航行。隨後該艦通過沖繩本島和宮古島之間的海域駛入太平洋。日本海上自衛隊出動第5航空大隊的P-3C反潛巡邏機和第7護衛隊的「牧波」號護衛艦收集信息，並進行監視。

這是2022年虎年春節後，日方第一次發現陸軍隊艦、機穿越宮古海峽，進入太平洋。

公開資料顯示，宮古海峽又稱宮古水道，是所謂的「第一島鏈」上最寬的一條國際海峽，其最窄處寬度為209公里，最寬處約260公里，各國艦艇、飛機都擁有航行、飛越的自由。

針對「中國海軍穿越宮古海峽」一事，陸國防部新聞發言人曾就此回應，「這主要是（日方）心態沒有調整好，心病還沒有治好。也許是因為以往中國軍艦過宮古海峽過少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。」