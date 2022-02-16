花敬群說，截至目前國都中心已經累積決標約1萬5660戶的社會住宅，而只租不售的模式可以讓資源生生不息，減輕社會新鮮人負擔，為城市注入活水。(陳宜君議員服務處提供／吳建輝南投傳真)

蔡培慧說，基地距離埔里轉運站僅一公里，還提供托嬰服務等生活機能佳，相信能吸引更多民眾安居南投。(蔡培慧提供／吳建輝南投傳真)

「公誠安居」社宅基地位在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，埔里酒廠後方，基地面積為5280.52平方公尺，過去為台糖宿舍，鄰近市中心學區、市場，夜市等。(蔡培慧提供／吳建輝南投傳真)

國都中心即將在南投縣埔里鎮蓋首批社會住宅，16日行政院中辦執行長蔡培慧與內政部政務次長花敬群至埔里公所舉行說明會，最快2025年可以申請，將提供260戶包括住宅、套房等2至3房房型，蔡培慧說，基地距離埔里轉運站僅一公里，還提供托嬰服務等生活機能佳，相信能吸引更多民眾安居南投。

「公誠安居」社宅基地位在埔里鎮公誠路與德二街交叉口，埔里酒廠後方，基地面積為5280.52平方公尺，過去為台糖宿舍，鄰近市中心學區、市場，夜市等，距離埔里轉運站僅約1公里，未來民眾要搭車到南投市區、日月潭、或鄰近縣市等都相當方便，預計今年第三季開工。

花敬群表示，蔡總統上任後積極推動社會住宅及都市更新政策，在推動修法期間也獲得時任立委蔡培慧的支持，興辦社會住宅室蔡總統的重要政策，截至目前國都中心已經累積決標約1萬5660戶的社會住宅，而只租不售的模式可以讓資源生生不息，減輕社會新鮮人負擔，為城市注入活水。

花敬群說，過去是以家庭年所得未滿97萬，或平均每人4萬8000元以下，設籍南投並沒有住宅之民眾，或是戶籍不在南投但在南投就學、工作者都能申請，而260戶中也保留4成給社會經濟弱勢民眾申請，像是低收、中低收，及育有3名未成年子女、單親、身障等符合相關規定者，都能優先抽籤。

蔡培慧說，過去擔任立委期間，時常與在地青年、鄉親討論如何讓青年返鄉，如今南投首批社宅落腳埔里，提供所有南投鄉親一個更好的住宅選擇，未來包括南投、竹山、草屯、埔里第二件社宅等都在洽詢中，希望能留住更多朋友安居南投。