檢察總長江惠民5月任期屆滿，社團法人「中華民國檢察官協會」今天舉辦票選總長活動，由具有投票權的1400多名檢察官，選出適任的檢察總長人選，檢協會今天上午10時起在最高檢察署開票，由於候選人多達48人，票數分散，截至中午為止，目測是以司法官24期的台灣高檢署檢察長邢泰釗、21期的最高檢察署主任檢察官蔡碧玉、23期檢察官朱朝亮、22期的台灣高檢署主任檢察官朱兆民等人票數居於領先。

檢協會下午將公布票數最高的5人名單，建請總統提名遴選參考。

檢協會參考《司法人員人事條例》規定檢察總長法定資格，日前公告票選名單，主要以司法官班30期前的現職檢察官及轉任司法行政人員為主，包括前、現任法務部次長、主任祕書、一、二審檢察長、最高檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等職務者，共計48人。

名單包括法務部常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗、台中高分檢署檢察長謝榮盛、高雄高分檢署檢察長張清雲、最高檢主任檢察官蔡碧玉、呂文忠共48人。另檢察官也可自行填選其他符合資格的候選人，但勾選與自行填選合計不得逾5人。

檢協會表示，有投票權人為現職檢察官，不包括留職停薪及出國進修中者，總計約有1400多人，每位檢察官可票選5位候選人，投票日為10日上午9時至下午4時，於2月16日上午10時在最高檢察署開票。