中央健康保險署與羅東聖母醫院今上午於宜蘭縣南澳鄉舉辦IDS「澳花醫療復健中心」揭牌啟用典禮，健保署副署長李丞華、宜蘭縣長林姿妙、聖母醫院神父呂若瑟、院長馬漢光、宜蘭縣南澳鄉鄉長李勝雄等22位醫界及政界代表一起見證宜蘭最南端醫療復健中心的揭牌儀式。

健保署自88年開辦「全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（簡稱IDS計畫），其中宜蘭山地鄉自89年起委請羅東聖母醫院承作，陸續於宜蘭山地鄉成立3個醫療站及4個復健站，今年2月16日特增設「澳花醫療復健中心」，該中心位於宜蘭縣最南端接近花蓮，當地無客運，距離南澳鄉最近復健醫療站有24公里，單趟車程約40分鐘。

本次啟用「澳花醫療復健中心」後，可提供每週五到週日夜間一般門診及夜間待診、每週專業物理治療師駐點復健服務與復健專科醫師每週1次巡診，估計每月可提供250人次復健治療，每位復健病患每次節省來回1小時20分鐘的車程奔波，相關的醫療經費由健保署編列南澳鄉111年「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」(IDS計畫)中支應，IDS計畫全年預算達2095萬元。

健保署長李伯璋特別感謝羅東聖母醫院長期深耕原住民山地鄉，每天車程來回2小時，將專業的醫事人力提供到宜蘭最遠的鄉村服務，提升山地鄉民眾就醫便利性，給予高品質醫療照護。另他亦感謝各單位及在地民眾支持，讓健保醫療支援挹注最需要的地方，民眾不論在何地就醫均無距離。