62歲的王先生，1個月前因下體疼痛就醫，短暫治療後未回診，最近發現除疼痛，還出現腫塊，經超音波發現疑似睪丸腫瘤而接受手術，被診斷為睪丸膿瘍合併睪丸萎縮，原來是老翁起初未確實遵照醫囑服藥，加上長期未控制糖尿病，使血糖持續過高，免疫力低下引起。

王先生赴書田診所檢查發現，其右側睪丸腫大，觸診時有壓痛，質地偏硬。另驗尿顯示他尿糖＋＋＋，發炎指數高，又透過超音波發現疑似睪丸腫瘤，經安排睪丸切除手術後，病理報告為睪丸膿瘍合併睪丸萎縮（膿瘍大小約6.5cm＊3.7cm＊3.5cm）。

書田診所泌尿科主任醫師周固表示，副睪膿瘍是一種不常見的副睪炎併發症，常發生在嚴重副睪炎或是長期未接受治療者，症狀與睪丸腫瘤相似，是因大腸桿菌、淋菌、披衣菌等進入副睪引起，好發於35歲以下的年輕人，但年長者也可能發生。

周固表示，副睪膿瘍在急性期常會有腫塊、發高燒、局部紅腫、排尿不適、嚴重壓痛等症狀，未儘早治療或是未遵照醫囑服用抗生素而長期發炎者，有轉為慢性副睪炎的可能。倘副睪炎發生在有慢性病、糖尿病患者或免疫力較差的老年人，則易併發副睪膿瘍。以王先生為例，是在發生副睪炎時便接受治療，但未確實遵照醫囑服藥，加上長期未控制糖尿病，使得血糖持續過高，免疫力低下，副睪發炎後便併發副睪膿瘍，睪丸也出現萎縮。

針對副睪發炎的治療，周固指出，初期以藥物治療為主，副睪炎遵從醫囑治療大多會痊癒，除藥物治療外，可配合間歇冰敷緩解腫痛不適，冰敷15分鐘後休息30分鐘。另要多休息少走動，減少陰囊下墜的不適感。倘膿瘍已形成，因藥物治療效果不佳，須以外科手術引流治療膿瘍，甚至切除睪丸。

周固提醒民眾，一旦發現睪丸腫塊、睪丸腫大、兩側大小不對稱、疼痛或異常的感覺等，應儘早就醫診斷，早期治療。有慢性病者，也應定期追蹤治療，以提升個人免疫力，降低併發症發生的可能。