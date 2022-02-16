通膨飆、物價漲與政府打房，造成房價大漲，建商也面臨前所未有的考驗，今（16）日全國商總主席賴正鎰表示，政策打房和營建成本大漲，已造成建商經營上的考驗，估計每年獲利剩下3％，淪為加工業！不過一連串打房、加稅政策下來，最終還是由消費者承擔，呼籲政府不要再猛烈打房，應尊重機場機制。

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天在鄉林集團年度記者會指出，台灣房市去年在全球通膨壓力、游資豐沛、剛性需求高升、都更危老土地稀缺及資金置產保值等因素綜合影響下，平均房價漲30％，面對政府今年將升息並持續祭出土建融管制及預售禁止轉手等打房措施，他擔心建築開發業的年獲利率僅剩3％，恐淪為「加工業」。

對於鄉林疫後的推案計畫，賴正鎰說，六大都會區的房市行情依舊看好，所以他提出「五大戰略」方向，包括加大在雙北與台中等都會區的推案力道，預計在台灣推案108億元，大陸成都案R6+R4地塊住宅190億元，今年兩岸總銷高達近300億元。

賴正鎰表示，世界各國為因應新冠肺炎造成金融市場震盪、經濟活動停頓，各國推出大規模激勵性財政政策及貨幣政策來減少衝擊，大量印鈔撒幣挹注資金購債，像是美國投入六輪共5.54兆美元的經濟救助措施，而歐盟也有1.85兆歐元（2.2兆美元），日本達20兆日幣，大陸也投入6.35兆人民幣，各國以購債或發放失業補助或生活津貼，企業利息補貼等紓困措施，緩解經濟衝擊，疫情造成的海運塞港，貨運延遲至少還要兩、三年才能解決。

國際經濟局勢受貨運影響，全球民生物資，原物料開始漲價，通膨浮現，美國過去一年來的消費者物價指數整體CPI上升7.5％，創下自1982年，30年以來的最高水準，美國聯準會去年即透露今年將緊縮QE，調升利率，歐美資金流竄亞洲，也影響台股匯市與房市。

賴正鎰說，國內物價不斷漲價，建材與工人成本高漲，國內維持低利與台商持續回流，為求避免通膨，不少人選擇買房保值，建商也大量購地推案，台灣房市創下近10年來推案與買賣棟數新高，房價也來到高點，六都中的台中市漲幅居冠，桃園與台南居次，高雄緊追在後，新北與台北因為無地可買，推案少，所以房價漲最少。

去年全台房價平均漲幅約30％，其中，台中漲幅達100％，一般新推案的房價已漲到45萬元，桃園青埔也漲破40萬元，他預估今年應該會輪漲到雙北地區，可能將有一波較大的漲幅。