鳳鳴簡易臨時站目前工程進度超前，預計2024年11月啟用。（陳慰慈攝）

鶯歌鳳鳴火車站因被劃入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工，行政院2019年定案先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，2020年12月動工，目前進度超前1.54％，站區劃設入口廣場、留設臨停車格、2部電梯、2座樓梯，預計2024年11月啟用。

立法委員蘇巧慧今會同交通部長王國材等人至鶯歌鳳鳴臨時站現地視察，交通部鐵道局表示，預定進度25.39％，實際進度26.93％，進度超前1.54％，為確保施工及行車安全，臨時軌施工過程有人工瞭望員，攜帶台鐵行車調度無線電、警示旗、口哨、對講機、等配備，負責列車監視、通報工作。

此外，距工區1.5公里還設置可偵測50m以上移動目標的毫米波雷達及四線式雷射閘門，並輔以工區現場通報音效的電子瞭望員，約可提早55秒預警告知臨軌施工人員停止作業，做為輔助人力瞭望員之防呆機制。

另為落實工安，也加強邊坡防護及利用電子圍籬AI偵測異物入侵情況，既有排樁敲除時，也會增設防護施工架，挖除土方騰出月台空間，才會再進行建造月台、臨時站房，最後鋪設臨時站鐵軌、架設電車線及施作號誌，並考量鐵道運行，臨時軌採夜間施工。

蘇巧慧表示，鶯歌鳳鳴地區是新興市鎮，亟需便利的大眾交通運輸系統， 當地居民等待了20多年，現在進度超前，讓鳳鳴地區民眾可以提早享受搭火車的便利方式，更可串連起新北至桃園的交通。

王國材說，鳳鳴臨時站比永久站提早6年完工，先設臨時軌做臨時站，讓民眾熟悉在鳳鳴通勤搭乘鐵路，這是一個全新的模式，永久站完工後，臨時站也能變成停車場、綠地或眺望鐵路風景的看台使用。

鐵道局局長伍勝園說，鳳鳴站全長約860公尺，月台長度220m，寬度為3m，採無人簡易站型式管理。王國材說，怕民眾不熟悉無人站模式，初期會派員協助乘客。

而今日的會勘行程，新北市議員廖宜琨、蘇泓欽、高敏慧秘書，新北市議員參選人卓冠廷、彭一書等人均出席站台，也不免讓人嗅到選戰腳步逼近的氛圍。