堪稱國內最大詐騙集團的「鴻源機構」詐騙近1千億，16萬人血本無歸，負責人沈長聲僅坐牢4年即假釋出獄，出獄後仍過著奢糜生活、住豪宅流連酒店，曾與他有過一段婚姻的武打片女星施思離婚後痛批嫁給沈後，從最高峰跌到萬丈深淵，如今沈長聲昨晚（15）於廈門防疫旅館猝逝，過往事蹟被一一起底。

鴻源投資機構在1981年起，以每月4分利的高利率吸引民眾投資，在成立8年之內，聚集投資人超過16萬人，吸金金額近新台幣1000億元，當時台灣的合法投資產品不多，鴻源機構很快就成為了社會大眾眼中的「金雞母」，也被稱為國內最強「老鼠會」。

沈長聲（左）1988年與紅極一時武打片女星施思（右）結婚，但婚後不到兩年，2人因性格不合，施思回香港後，二人便分開，1992年施思訴請與沈長聲離婚獲准。（中時資料照）

鴻源機構在1990年突然宣布倒閉，累積負債達900多億元，沈長聲因吸金被判刑7年，併科罰金300萬元，但服刑4年多即假釋，出獄後沈長聲還被狗仔拍到住豪宅、吃香喝辣，依舊過著奢華的生活，疑似還隱匿龐大資產，2005年還被拍到帶2名酒店女子出場。

沈長聲1988年與紅極一時武打片女星施思結婚，但婚後不到兩年，2人因性格不合，施思回香港後，二人便分開，後沈長聲經營的鴻源集團違法吸金案爆發，1992年施思訴請與沈長聲離婚獲准，施思2015年對外回應離婚後沒拿沈半毛錢，更未再見；之後更有爆料指出，沈長聲當初與施思的婚前愛巢，之後變成受害人的辦公室，屋內擁有豪華歐風衛浴、按摩浴缸及黃銅水龍頭等設備，可見當時生活相當奢糜。