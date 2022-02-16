大陸澎湃新聞公眾號「丁香醫生」16日分析北京冬奧大陸第六金選手蘇翊鳴又一次刷新歷史，用完美的兩個「1800」（空中轉板一圈360度X5）拿下了陸單板滑雪大跳台的第一面金牌。並指出，蘇翊鳴能夠達到的難度還不止於此。今年1月22日，世界金氏紀錄認定，蘇翊鳴是全球第一個做出1980的單板選手，空中旋轉整整5周半。從此，17 歲蘇翊鳴刷新了人類滑雪難度的天花板。

蘇翊鳴的奪金一跳，到底有多難？以蘇翊鳴奪金的1800為例。意味著從高達50多米，約等於17層樓高度往下滑，衝上大跳台，在空中旋轉整整5周，隨後穩穩著陸，滑到終點。而他最難的1980則是整整五周半，在他之後，全世界在大賽中做出1980的也不超過5人。

文章指出，要做出這個難度，首先得是人群中不怕高的2／3，能夠克服本能的恐懼。幾乎每個人從高處往下看，會不由自主眩暈。這是平衡系統不大適應，眼睛沒法根據周圍環境判斷位置和運動。

克服懼高只是第一步。在下滑短短幾秒內，速度最高會瞬間達到70 km／h。選手要抓住最佳時機，主動起跳。

由於空中沒有物體支撐，動作完成對肌肉力量要求更大。抓板動作和旋轉中的身體調整，都得依靠腰腹力量帶動全身肌肉，時機、力量、技巧，三者完美結合，才能完美一跳。

滑行、跳躍、接下來是最關鍵的旋轉。在慣性基礎上，雙腿找準時機發力、上半身在空中先再旋轉。這樣能盡可能增加角動量，為有限的空中時間，爭取更多旋轉可能。

腰腹力量帶動全身，空中連轉5周半，蘇翊鳴真的不會暈嗎？會的。蘇翊鳴受訪時就說「每天整套動作只能練10次左右，練得太多頭會很暈。」所有比賽中的完美發揮，靠的就是大量訓練讓自己習慣頭暈。

在醫學上，這叫做「前庭習服法」。在人體中，位於內耳的前庭系統負責維持複雜運動中協調和平衡。

研究者發現，經過長時間的訓練，運動員前庭系統逐漸習慣了頭部的空間變化刺激。因此，他們更不容易頭暈，可順利實現高水準姿勢和平衡控制。每多轉半圈，對身體協調和爆發力，都是一種非常大挑戰。

最後一步，也是最關鍵一步是落地。目前紀錄，大跳台運動員騰空高度可以達到7米多。為了穩定落地，運動員需要強大的腿部力量和核心力量控制身體。蘇翊鳴受訪時也提及，曾經一周摔壞4塊雪板。

就算是滑雪專業運動員，達到這個難度也要耗費多年努力。從1440到1620，到1800、1980，以及接下來滑雪屆期待的2160。每多轉一點，需要的都是高度、力量、技巧、天賦的高度結合。

這麼危險，對身體的衝擊這麼大，為什麼還要冒著風險去做更高的難度啊？32歲，半月板切除70％，4屆冬奧老將終於圓夢金牌的徐夢桃註腳：「請所有人都不要放棄，你的努力一定會在什麼時候幫到你。」