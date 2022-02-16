衛福部去年底預告「醫療機構設置標準修正草案」，新增有關診所通路、廁所、掛號櫃台等無障礙相關規定即將預告期滿，身障、老人及社福團體今偕同民進黨立委吳玉琴，堅定支持衛福部預告草案內容，並要求盡速公告修正草案，落實未來診所具有無障礙友善環境。吳玉琴強調，此次修正標準是針對未來新設診所，既有診所不受影響，會以鼓勵、補助的方式協助改善。

衛福部去年12月20日預告「醫療機構設置標準修正草案第九條及附表(七)」，其中新增有關診所的廁所、掛號、結帳櫃台及服務台的無障礙的相關通路。

不過，有部分基層醫療協會、醫師反對診所無障礙設施修正草案，認為應該以獎勵替代強制，而且疫情期間診所有經營壓力，不應於此時公布修正草案。

對此，吳玉琴表示，無障礙診所是基層就醫需要，因應高齡化社會來臨，無障礙環境需要在社區診所普及，修正草案預告是針對未來新設的診所，既有的診所不受影響，政府可以透過獎勵措施協助診所增設無障礙設施。

行無礙聯盟陳明里理事說，很多行動不變者到診所就醫，面臨必須要爬樓梯的阻礙，甚至有身障人士帶孩子去診所，因為階梯無法行走，必須讓孩子自行進入診間，看了非常心寒。

醫療改革基金會執行長林雅惠表示，診所無障礙設標相關修正草案已是採取彈性規範，如果身障者無法到診所就醫，只能到醫院就診，恐難落實分級醫療，呼籲衛福部要硬起來，盡速讓草案實施。