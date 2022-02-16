俄烏緊張情勢緩解，美股周二全面收紅，激勵亞股走揚，台股今(16)日開高震盪，終場加權指數收在18231.47點，大漲279.66點，成交值2690億元，領軍上攻的權值股王台積電收在最高價646元，大漲13元，漲幅2.05%。

台股開盤跳空上漲157.36點，以18109.10點開出，在台積電開盤大漲12元帶動下，指數一舉站上18200點，收復月線，台積電宣布將自集中交易市場買回庫藏股1387張，價格區間在444元至960元，激勵台積電開盤即以645元、上漲12元開出，漲幅1.89%；聯發科開盤漲20元，以1130元開出，漲幅2.73%，聯電盤中來到54.9元，漲逾2%。

航運族群續強，航空雙雄飛上天，華航大漲6%，長榮航也漲逾4%，航運三雄終場也有1%以上的漲幅，長榮收在133.5元，上漲1.14%，陽明收在112.5元，漲幅1.35%，萬海收在183.5元，漲幅有2.8%，上漲5元。