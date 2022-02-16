第17屆KKBOX音樂風雲榜年度風雲歌手邱鋒澤。（KKBOX提供）

第17屆KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓 - 金曲台語歌王許富凱。（KKBOX提供）

第17屆KKBOX音樂風雲榜表演嘉賓 - 香港人氣男團 MIRROR 全能成員 Edan 呂爵安。（KKBOX提供）

「2022 KKBOX 風雲榜」即將於2022年2月26日舉行，今宣布「加碼」兩組重量級表演嘉賓助陣，本屆年度風雲歌手暨表演嘉賓邱鋒澤，將攜手香港男團 MIRROR 成員 Edan 呂爵安跨台港兩地共演；新生代創作歌手琳誼 Ring也特別力邀金曲台語歌王許富凱同台合唱。兩組人氣唱將為風雲榜獻唱，以獨家演出回饋歌迷，將成當晚典禮表演一大亮點。

邱鋒澤與呂爵安同為人氣團體成員，兩人去年因合作推出雙語版本歌曲〈年青有為〉（國語版）、〈一表人才〉（粵語版）而結緣， 同一旋律分別以國語和粵語唱出面對失戀的態度，〈一表人才〉更在香港蟬聯本地新歌週榜四週冠軍。

談及兩人相識的契機，邱鋒澤戲稱 Instagram 是「媒婆」，兩人在Instagram 私訊展開對話，從網友昇華為音樂拍檔。呂爵安透露，先是因為邱鋒澤的歌曲而認識他，加上自己是《娛樂百分百》狼人殺節目的粉絲，追看了很多集，很喜歡邱鋒澤調皮綜藝的感覺，甚至覺得跟自己有點相似，同樣是玩的時候很投入又瘋狂，認真唱歌時又像是變成另一個人。「印象最深刻的是第一次跟鋒澤通電話時，聽到本人聲音的感覺。他在節目上跟私底下的聲音和風格是一樣的，覺得他是個很真的人，而且十分隨和，我們也一拍即合，不需要磨合的過程，大家也很努力付出令合唱成事，兩人感覺就像是認識很久的朋友一樣」。呂爵安覺得邱鋒澤唱歌很厲害，先前自己也曾翻唱過邱鋒澤的歌曲，沒想到邱鋒澤不但留意到還特地傳訊支持，更發展出合作契機。

兩人不僅將在 KKBOX 音樂風雲榜舞台異地共演，邱鋒澤也期望接下來有機會再次一起寫新歌，他表示：「上次合作很愉快，看到很多歌迷很喜歡，希望未來還有機會合作更多歌曲，一起玩、一起 JAM！」待未來疫情趨緩，兩人都希望對方能帶自己體驗當地美食，如香港茶餐廳、台灣夜市；呂爵安還希望邱鋒澤能帶自己參加狼人殺節目一起玩，邱鋒澤也想到香港跟呂爵安一起寫歌、表演，期望未來能有機會實現。

金曲台語歌王許富凱出道十年，首登 KKBOX 音樂風雲榜成就解鎖！許富凱日前因與新生代歌手琳誼 Ring 重新詮釋〈愛情限時批〉而結緣，不僅讓經典跨越時空，這首單曲也登上 KKBOX 2021 台語年度累積榜第 6 名。這次首度登上風雲榜，主要是因擔任本屆音樂風雲榜表演嘉賓的琳誼 Ring 邀請，為提攜後輩不遺餘力助陣，兩人將齊登風雲榜同台演出。

許富凱開心表示：「真的是期待、期待，再期待！一直期待參與 KKBOX 風雲榜表演，今年終於實現了！」許富凱先前推出的《拾歌》專輯，10 首收錄曲全數攻占 KKBOX 2021 台語百大單曲，更以該專輯勇奪金曲獎最佳台語男歌手獎，氣勢驚人。而他也在短短一年內，從去年榮獲金曲獎台語歌王、 首度在台北小巨蛋舉辦演唱會，到今年一開春即將初登風雲榜演出，三大成就陸續解鎖，也讓許富凱笑說：「虎年繼續努力」。

琳誼對前輩許富凱的提攜表示感謝，更透露一開始合作時其實頗為緊張。她說：「怕自己表現不好反而影響到富凱哥，但幾次跟他一起跑通告或演出後，富凱哥都會特別提醒我，或讓我有機會多介紹自己，因此只要有他在的場合都會覺得很安心。」琳誼更自爆因為獲得許富凱送的「幸運物」紅龜粿抱枕加持好運，而有機會登上風雲榜。

許富凱和琳誼兩人在農曆年後紛紛投入工作及活動彩排，許富凱透露：「今年休假 5 天，出道至今每年春節都在工作中度過，今年則有多點時間好好補眠休息，享受一下家中家常菜。」而琳誼則終於實現去年開始一直心心念念的露營行程，她笑說：「農曆春節跟一群朋友衝到武嶺去，在只有攝氏 2 度的地方露營看星星，風景真的很美，但後來因為晚上真的太冷了，不耐寒的我只好放棄美景，寧願待在帳篷裡避風。」

四度接掌 KKBOX 音樂風雲榜主持棒的 LuLu 黃路梓茵，透露自己很想聽到年度風雲歌手艾薇和韋禮安現場飆歌。她也提到先前因現場訪問韋禮安激起的化學火花，笑道：「上次他來我的 Podcast 節目宣傳英文專輯，超好聽！跟他認識後發現他很瘋，很期待他在風雲榜上，有什麼驚人的發言！」

LuLu也希望大家期待這屆年度風雲歌手動力火車的現場表演，「我一拿到他們兩位大前輩排的歌單曲目，興奮到不行！很期待這組巨蛋級的歌手現場演唱的精彩曲目，加上他們兩位實在太可愛，宇宙無敵大愛這兩位大前輩，期待喔！」