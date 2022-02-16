醫技系專業老師為受測者進行檢體採檢體驗。(曹婷婷攝)

中華醫大醫技系專業導老師介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學斥資千萬成立精準醫學實驗室，16日啟用，設置分子檢測先進儀器，透過核酸定序檢測與代謝基因檢測等預防醫學相關檢測，包括心血管疾病、失智風險分子診斷評估、抗老指標檢驗等，還可應用於寵物檢測等多元領域，未來也將與鄰近成大及業界密切合作，提升研發量能。

中華醫大指出，建置在醫學檢驗生物技術系系館內的精準醫學實驗室，設有分子檢測先進儀器可進行核酸定序檢測與代謝基因檢測，提供受測者心血管疾病與失智風險評估，對國內檢驗人才技能培訓和預防醫學都將發揮效能。

校長孫逸民說，今天揭牌象徵華醫醫學檢驗人才培育向前邁進，醫事檢驗人才培育也要跟上時代潮流，分子檢測是精準健康與精準醫學的核心，設置精準醫學實驗室增購核酸檢測定序儀等相關儀器設備，未來可應用於核酸檢測專業技能，包括病原體、遺傳疾病、腫瘤分析等。

此外，未來也將實驗室檢驗專業納入正規實作課程，學生畢業後，不管在生技產業或臨床醫療院所，執行分子檢測領域上都能快速銜接，提升國內分子檢測量能。

先見基因公司江淑華董事長、成大生醫中心曾大千主任對華醫精準醫學實驗室的啟用也寄予厚望，期許未來有更多跨校交流機會，結合產業界攜手合作，在預防醫學領域做更多貢獻。

醫事學院院長楊堉麟、醫技系副主任許振原也帶領各界參觀精準醫學實驗室設備，楊堉麟表示，實驗室除可針對不同基因型造成的個體代謝問題進行釐清與學術發展外，對學生日後在預防醫學與個人化醫療產業領域的投入也很有幫助。