ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)營運表現及展望備獲外資關注，由於打頭陣的景碩2021年第四季獲利表現符合至略優於預期，使外資對預計下周陸續公布財報的欣興及南電表現更趨正向，對ABF載板三雄均維持「加碼」評等。

ABF載板三雄今（16）日以欣興表現最強，開高後放量勁揚6.52％至237元，回升至1個月高點，鄰近尾盤維持近5.5％漲勢。南電開高後同步放量勁揚5.78％至531元，尾盤維持近5％漲幅。景碩開高勁揚4.18％至224.5元後因調節賣單出籠壓回，尾盤漲幅降至約1％。

美系外資先前指出，最新分析顯示今年ABF載板供需缺口達17.1％，較去年的16.6％略有擴大，原因之一為晶片短缺導致去年需求遞延至今年。不過，2023～2025年供需缺口預期仍將維持逾10％水準，售價可望維持高檔。

美系外資預期，ABF載板三雄2020～2023年營收年複合成長率（CAGR）將達22％，遠優於2017～2020年的10％，亦高於先前預期的20％。獲利年複合成長率則可望高達75％，亦優於先前的63％。

在景碩率先公布財報後，美系外資指出，景碩受惠ABF載板售價更好，去年第四季毛利率略高於預期，看好2022年首季毛利率預期仍有調升空間，據最新調查顯示，ABF載板需求能見性已達年底，BT載板能見度則有約2～3個月。

美系外資對景碩維持「加碼」評等、目標價300元不變，並對預計下周公布財報的欣興及南電展望更趨正向看待，對欣興及南電評等亦維持「加碼」不變。